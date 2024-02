Bijzonder vliegveld gesloten na incident

De luchthaven van Courchevel in de Franse alpen is sinds zaterdag gesloten nadat een vliegtuig tijdens de landing van de baan raakte.

Bij het ongeluk was de OO-PCN, een Pilatus PC-12 van de Belgische European Aircraft Private Club, betrokken. Naar verluidt vloog het vliegtuig te laag op de landingsbaan af, waardoor het tegen de baan botste. Als gevolg stuiterde het toestel omhoog en kwam het vervolgens hard op de baan terecht. Door de klap werd de linkervleugel van de machine afgescheurd, en landde het in de sneeuw naast de baan.

De twee piloten raakten licht gewond, zij konden het toestel zelf verlaten. Er waren geen passagiers aan boord. Dezelfde dag werd de PC-12 nog naar een hangaar op het vliegveld vervoerd. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident. Voorlopig blijft Courchevel Altiport gesloten voor het meeste vliegverkeer. A Swiss PC-12 aircraft (c/n OO-PCN), owned by the European Aircraft Private Club, made an emergency landing at the mountain airport (Altiport) of Courchevel (CVF/LFLJ). When landing, the plane's left wing was torn off, and it ended up in a snowdrift on the side of the runway. pic.twitter.com/xweDDUc8wu— AEROMILITARY (@aviamilt) February 18, 2024

Het vliegveld

Courchevel Altiport is een bijzonder vliegveld in de Franse Alpen waar alleen piloten mogen landen die een speciale training hebben gevolgd. Het vliegveld heeft een baan met een lengte van slechts 537 meter onder een hoek van 18,6 graden. Het ligt op een hoogte van twee kilometer, wat ook invloed heeft op de prestaties van een vliegtuig. Door de omringende bergen heb je voor het vliegveld maar één landingsriching (heuvel op) en een startrichting (heuvel af). Ook is er geen go-around mogelijkheid door de bergen rondom het vliegveld. Het vliegveld wordt grotendeels gebruikt door kleinere vliegtuigen zoals de PC-12 en helikopters.