Grootschalige actie na landing Eurowings A320

Een Airbus A320 van Eurowings kreeg gistermiddag tijdens de landing op het Duitse Hamburg Airport te maken met twee kapotte banden.

Het toestel, registratie D-AEWN, was 9:15 uur lokale tijd vertrokken vanaf Gran Canaria (Canarische eilanden). Na een vlucht van meer dan vier uur naderde de A320 de luchthaven van Hamburg. Alles leek volgens plan te lopen totdat de machine in aanraking kwam met de landingsbaan. Twee banden klapten. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. Een van de mogelijke redenen is dat de landing te hard was. Eurowings Airbus A320 (D-AEWN, built 2016) suffered multiple damaged tyres on landing runway 15 at Hamburg-Intl AP (EDDH), Gemany with 182 on board. Flight #EW6004 from Las Palmas became disabled on the runway abeam of taxiway E4. Passengers disembarked on the sport via… pic.twitter.com/BdmTjiNNJD— JACDEC (@JacdecNew) February 18, 2024

Tot stilstand op landingsbaan

De A320 kwam veilig op baan 15 tot stilstand waarna deze tijdelijk werd gesloten. Een Boeing 737-800 van Norwegian Airlines die vertrokken was vanuit Oslo (Noorwegen), moest daardoor uitwijken naar Hannover. Andere vluchten cirkelden extra rond en landden uiteindelijk wel op de luchthaven van Hamburg, zij het op een andere landingsbaan. Na het incident schaalde de brandweer volgens NDR groots op. Op afbeeldingen is te zien dat de A320 op de landingsbaan stilstaat en omringd is door hulpdiensten. Een trap is naar het toestel gereden. De hulpdiensten assisteerden de 180 inzittenden, die allemaal ongedeerd zijn gebleven, met uitstappen. Vervolgens werden zij naar de aankomsthal gebracht.

A320 wordt weggehaald

Hulpdiensten verwijderden de A320 van de landingsbaan. Volgens gegevens van Flightradar24 zou het vliegtuig later zondagmiddag 16:10 uur naar Düsseldorf vliegen, maar die vertrektijd haalde het niet. Het is onduidelijk wanneer het haar rentree in het luchtruim kan maken.