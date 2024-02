Opmerkelijke kapingspoging Boeing 787

Een Boeing 787 van El Al Airlines kreeg zondag te maken met een bijzonder gebeuren. De piloten vertrouwden de situatie niet en negeerden de oproep.

De 787, registratie 4X-EDJ, was op weg van Phuket, Tailand, naar Tel Aviv. Een rapport stelt dat de crew van het toestel in de nacht van zaterdag op zondag te maken kreeg met een cyberaanval. De cockpitbemanning ontving instructies van een persoon die zich voordeed als luchtverkeersleiding. De instructies weken af van de geplande route en stelden voor dat de vlucht een tussenlanding moest maken. De piloten vermoedden dat er iets niet klopte en schakelden over op een alternatief communicatiemiddel. Tegelijkertijd controleerden ze de instructies door andere luchtverkeersleiders te contacteren. Al snel werd duidelijk dat iemand de vlucht probeerde te misleiden.

El Al geeft aan dat het niet de eerste keer is dat iemand de flightcrew op het verkeerde been probeert te zetten. ‘In Somalië zijn al de hele week onderbrekingen van de communicatie. Dat is niet alleen bij El Al-vluchten. De autoriteiten hebben piloten daarom de instructie gegeven om, zodra dit bij een bepaalde frequentie gebeurt, niet naar de instructies te luisteren en over te schakelen naar een andere communicatiemethode’, aldus de maatschappij. Israëlische media zeggen dat de aanval plaatsvond boven een gebied waar de door Iran gesteunde Houthi-rebellen actief zijn. Volgens Somalische bronnen is een groep piraten in de zelfverklaarde staat Somaliland verantwoordelijk voor de aanval.

Wit-Rusland

Het incident doet denken aan een voorval met een Ryanair-vlucht in 2021. De vlucht van Athene naar Vilnus werd door Wit-Rusland gedwongen onderweg een noodlanding te maken. Anders dan bij de Somalische piraten werd de 737 door een MiG-29-straaljager naar de hoofdstad Minsk geëscorteerd. De Wit-Russische regering van president Alexander Lukashenko beweerde een bommelding voor het toestel te hebben ontvangen. Bij de doorzoeking van het toestel werd geen bom gevonden, maar werd wel een journalist, Roman Protasevic, gearresteerd. De 26-jarige Protasevic was in het verleden werkzaam bij het online nieuwsmedium Nexta, dat vaak kritisch is over de werkwijze van Lukashenko. De president van Wit-Rusland zou persoonlijk opdracht hebben gegeven tot de gedwongen voorzorgslanding.