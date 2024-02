Plannen voor nieuwe Tupolev uit de mottenballen

Een Russisch bedrijf bereidt zich voor op de productie van vliegtuigen. Plannen voor de ontwikkeling van een nieuw Tupolev-vliegtuig krijgen daarmee nieuw leven in geblazen.

In de jaren negentig wilde de toenmalige Russische president, Boris Jeltsin, de Yakovlev Yak-40 en de Tupolev Tu-134 vervangen door een compleet nieuw vliegtuig. De bedoeling was dat het nieuwe type in 2000 werd geïntroduceerd. Het project kreeg de aanduiding Tu-324. Het toestel zou plaats bieden aan maximaal 52 passagiers en over twee Rolls Royce- of Russische Ivchenko-motoren beschikken. Er werden ook verlengde versies van het type aangekondigd, de Tu-414. Uiteindelijk is er nooit één gebouwd.

Nu zijn de plannen voor de Tu-324 uit de mottenballen gehaald. Achter het initiatief zit overigens niet Tupolev of vliegtuigfabrikant UAC, maar olie- en gasbedrijf Gazprom. De onderneming plaatste recent vacatures voor luchtvaartgerelateerde functies. Het betreft vacatures voor verschillende afdelingen, zoals vliegtuigproductie en -ontwerp en vliegtuigtechnologieën en -systemen. Ook zou het concern een team hebben aangenomen dat zich voorheen bezighield met de ontwikkeling van de Chinees-Russische Craic CR929.

Onder het nieuwe merk ‘Aurus’ wil Gazprom uiteindelijk het vliegtuig gaan produceren. Behalve een commerciële variant moet er ook een privévariant op de markt komen. Het bedrijf denkt dat het type straks ook in het buitenland zal vliegen en voorziet met name kansen in China, Centraal-Azië en Afrika.