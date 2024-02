Schiphol-topman heeft bericht voor reizigers in zomer

Een herhaling van chaos en lange wachtrijen op Schiphol is uitgesloten, aldus de verwachting van Ruud Sondag, topman van de luchthaven.

In de voorgaande jaren werd vooral de beveiliging geteisterd door grote personeelstekorten. Voor de security ontstonden lange wachtrijen waardoor sommige reizigers zelfs hun vluchten misten. Noodgedwongen moest de luchthaven dagelijks een limiet aan het aantal reizigers instellen. ‘De uitstroom is momenteel groter dan de instroom, maar daar wordt aan gewerkt’, aldus Sondag bij NU.nl. Inmiddels lijken de tekorten opgelost. ‘We hebben genoeg mensen om chaotische toestanden zoals twee jaar geleden te voorkomen.’

Betere arbeidsvoorwaarden security

Dat de tekorten bij de beveiliging de kop op staken, stond niet los van de arbeidsomstandigheden. Al eerder luidden de werknemers van de security de noodklok. Zo was onder andere de werkdruk te hoog en pakten de salarissen te laag uit. Het recht op de daarom ingevoerde extra toeslag is nu definitief. Komende zomer ontvangen de beveiligers tot september 1,40 euro per uur extra, terwijl zij de maanden daarna op een toeslag van 70 cent per uur kunnen rekenen. ‘We hebben veel nieuwe beveiligers aangetrokken en zitten er bovenop. Alles ziet er goed uit. We kijken goed naar de knelpunten om ervoor te zorgen dat het ook deze zomer goed gaat’, aldus Sondag.

Tekorten nog niet van de baan

Op Schiphol deden zich niet alleen tekorten bij de beveiliging voor. Zo slaagde bagageafhandelaar Viggo er bijvoorbeeld niet in genoeg mensen te werven met als gevolg sommige vliegtuigen soms zonder bagage vanaf de luchthaven vertrokken. Ook moesten reizigers na aankomst geregeld lange tijd wachten voordat hun koffers op de bagageband verschenen. De tekorten zijn op Schiphol nog niet volledig verleden tijd. ‘Vorig jaar was het heel erg, maar dit jaar wat minder. Vooral in de horeca was het moeilijk om mensen te vinden’, stelt Sondag.