Einde voor Belgisch F-16 demoteam

Op sociale media laat het Belgische F-16 Solo Display Team weten dat er aankomend jaar geen demonstraties meer worden gegeven. De vliegactiviteiten stoppen eerder dan gepland.

Het einde van het demoteam komt vrij onverwachts. Oorspronkelijk was 2024 het laatste operationele jaar voor de F-16 Solo Display. Dit jaar zou onder andere in het teken staan van 50 jaar F-16, waarvan 45 ook in België. Het ‘Dream Viper Team’ schrijft het volgende op hun Facebook-pagina: ‘Met pijn in het hart brengen we u onverwacht nieuws: het F-16 Solo Display Team neemt met tegenzin afscheid. Het is belangrijk om te melden dat de beslissing voor dit afscheid buiten de controle van het Dream Viper Team ligt.’

De Belgische luchtmacht maakt meer details bekend over de reden van het besluit: ‘We zijn namelijk actief begonnen met onze overgang naar de F-35, onze F-16’s worden geleidelijk uit dienst genomen en onze recente bijdrage aan de opleiding van Oekraïense piloten vergt bovendien het grootste deel van onze middelen.’ Het Belgische Solo Display Team was de laatste jaren vaak een van de hoogtepunten tijdens vliegshows.

Nederland

De Nederlandse luchtmacht beschikte in het verleden ook over een F-16 Solo Display Team. Met de komst van de eerste F-16’s ter vervanging van de F-104 Starfighter, werd het team in 1979 opgericht. Het genoot internationaal veel aanzien en was een graag geziene gast op vliegshows in binnen- en buitenland. Vanwege operationele verplichtingen werd in januari 2015 besloten om niet meer deel te nemen aan vliegshows. In de jaren voorafgaande aan de deactivering, was de ‘Orange Lion’ F-16 het kenmerk van het Nederlandse Solo Display team. Deze F-16 was gespoten in een oranje kleurenschema met een Hollandse Leeuw op de boven- en onderkant. ‘Orange Lion’ F-16AM van het F-16 Demoteam van de Koninklijke Luchtmacht © Daniel Ravenswaay