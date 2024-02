Embraer-piloten negeerden waarschuwing

Een Embraer 195 van Marathon Airlines raakte afgelopen weekend zwaar beschadigd tijdens het vertrek vanaf Belgrado Airport. De piloten leken op de hoogte van het risico.

Uit opnames van het gesprek tussen de luchtverkeersleiding en het toestel blijkt dat de piloten bewust voor de verkeerde intersectie kozen. De verkeersleider instrueerde de flightcrew namelijk om de startbaan via taxibaan D6 te betreden. Toen het toestel al bij D5 de baan opdraaide werden de piloten op de fout gewezen. De vliegers gaven daarna alleen aan dat 1273 meter genoeg was om op te stijgen. Hieruit werd duidelijk dat zij bewust de instructie van de verkeersleiding negeerden.

De toren was niet overtuigd en vroeg de cockpitbemanning opnieuw de benodigde startafstand te berekenen en aan de hand daarvan te bepalen of 1273 meter inderdaad voldoende was. De piloten kregen ook de optie om op de baan te keren, terug te taxiën naar D6 en vanaf daar te starten. Vanuit de cockpit werd vervolgens kortaf gereageerd: ‘We kunnen starten vanaf D5’. Met alle gevolgen van dien. CCTV shows moment Air Serbia Embraer E195LR operated by Marathon Airlines overruns the runway at Belgrade Nikola Tesla Airport in Serbia on Sunday. pic.twitter.com/rlbIno1ioW— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 20, 2024

Incident

De Embraer, registratie OY-GDC, is eigendom van Marathon Airlines en wordt sinds vorig jaar verhuurd aan Air Serbia. Het toestel zou zondag vlucht JU324 uitvoeren naar Düsseldorf en begon de start vanaf baan 30 links. Uit vluchtgegevens en een video blijkt dat de machine onvoldoende snelheid had om voor het einde van de baan op te stijgen. Als gevolg ramde die de aanvliegverlichting en systemen van de ILS. Op foto’s is te zien dat er grote gaten en scheuren in het toestel zitten. Ook in de linkerachtervleugel bevindt zich een groot gat. Verder lekte een grote hoeveelheid vloeistof uit het vliegtuig.