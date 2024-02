‘Nieuwe’ luchthaven mogelijk volgend jaar al open

Een gesloten luchthaven in het oosten van Engeland gaat, als het aan de huidige eigenaren ligt, volgend jaar al open.

Manston Airport moet in het beste scenario volgend jaar heropenen voor vrachtvluchten. Als de vliegactiviteiten voldoende geld opleveren is het de bedoeling dat er vanaf 2028 ook passagiersvluchten plaatsvinden. Naar verluidt is de luchthaven al in gesprek met easyJet en Ryanair over eventuele verbindingen. Ook wordt er gedacht over mogelijke bestemmingen, zoals Spanje, Cyprus en Malta.

Er is omgerekend ongeveer bijna 600 miljoen euro beschikbaar om Manston Airport te heropenen. Dit geld zal gebruikt worden om van de luchthaven een internationale vrachthub te maken. Het vliegveld moet 10.000 vliegbewegingen per jaar kunnen afhandelen, wat neerkomt op 5.000 vluchten. Het vliegveld zou ook de huidige Londense luchthavens moeten ontlasten. Zo zouden vrachtvluchten van Heathrow en Gatwick verplaatst kunnen worden naar Manston waardoor er meer ruimte komt op de drukke luchthavens. Het vliegveld kan zich dan ontwikkelen tot de algemene vrachthub van Londen.

Parkeerplaats

In 2014 werd besloten het vliegveld te sluiten omdat het forse verliezen leed. Sindsdien ligt het terrein er ongebruikt en verlaten bij. De luchthaven was in 2020 nog in het nieuws toen het fungeerde als parkeerplaats voor vrachtwagens. Door de sluiting van de grenzen van het Verenigd Koninkrijk tijdens de coronacrisis was het erg druk in de haven van Dover. Om het overzicht te behouden werd besloten vrachtvoertuigen op het verlaten vliegveld te parkeren.