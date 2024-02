Opnieuw grote verstoringen op Duitse luchthavens

Maandagavond legde het grondpersoneel op meerdere Duitse luchthavens opnieuw het werk neer. Honderden vluchten zijn geannuleerd.

De staking heeft naar verwachting gevolgen voor ruim 200 duizend reizigers en duurt ongeveer een dag. Lufthansa liet eerder weten dat dinsdag tachtig tot negentig procent van al haar geplande vluchten wordt geannuleerd. Maandagavond werd als eerste op de Frankfurt Airport het werk neergelegd. Dinsdag gebeurde dat ook op de luchthavens van München, Berlijn, Düsseldorf, Hamburg, Keulen en Stuttgart. ‘Passagiers die worden getroffen door annuleringen als gevolg van de staking, worden per e-mail of via de Lufthansa-app op de hoogte gebracht’, aldus de maatschappij.

Het is de tweede keer in korte tijd dat vakbond Verdi een grootschalige actie organiseert op Duitse luchthavens. Begin deze maand vond de eerste staking plaats. Hamburg Airport gaf toen aan zelfs volledig te sluiten. De vakbond zei destijds dat de actie was georganiseerd omdat er ‘na drie onderhandelingsrondes om het salaris van de beveiliging op commerciële luchthavens te verhogen nog geen overeenstemming is bereikt.’ Met de stakingen hoopt Verdi onder andere een loonsverhoging van 2,80 euro per uur te bereiken voor beveiligers op vliegvelden, evenals hogere functietoeslagen en toeslagen voor overuren.

Naar verwachting komt woensdagochtend een einde aan de staking. Tot die tijd worden reizigers geadviseerd niet naar de luchthaven te komen, tenzij ze zeker weten dat hun vlucht niet is geannuleerd.