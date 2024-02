Mogelijk te weinig Boeings voor Ryanair

Ryanair verwacht dat het deze zomer minstens zeven Boeing 737 MAX’en te weinig geleverd krijgt. CEO Michael O’Leary uit hierover zijn zorgen: ‘We denken nog steeds dat het ergens tussen de zeven en tien is, maar er bestaat een risico dat het erger kan zijn dan dat.’

Ryanair, een van de belangrijkste klanten van Boeing, sluit niet uit dat het deze zomer tenminste zeven toestellen tekort komt door problemen bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer. De Federal Aviation Agency (FAA) heeft Boeing verboden de productiesnelheid van MAX te verhogen. Ryanair krijgt wekelijks updates van Boeing over de stand van zaken en in de laatste drie updates deed zich geen verandering voor, aldus topman O’Leary. ‘Het managementteam in Seattle lijkt op dit moment geen grip te hebben op de situatie’, zegt hij. De vrees is dat verdere problemen rond het aantal vliegtuigleveringen het passagiersverkeer van Ryanair ernstig gaat beïnvloeden. ‘Als we meer dan zeven vliegtuigen tekort komen, kijken we opnieuw naar onze geplande operaties voor het hele jaar’, kondigt O’Leary aan.

Vertrouwen

Ryanair gaf eerder te kennen dat ook na het incident met een 737 MAX 9 van Alaska Airlines het vertrouwen in Boeing er nog altijd is. Wel riep O’Leary in januari op tot een herstructurering van het management bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Volgens hem heeft Boeing meer hands-on management nodig: ‘We hebben iemand nodig in Seattle die toezicht houdt, de kwaliteit bewaakt en ervoor zorgt dat vliegtuigen op tijd van de productielijn rollen.’