Breeze groot fan van A220

Het jonge Amerikaanse Breeze Airways wil zijn expansie voortzetten. De maatschappij neemt daarom een optie op nog eens tien extra Airbus A220’s. Breeze Airways bestelde eerder al tachtig stuks bij Airbus.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Breeze voert het aantal bestellingen voor de A220 van Airbus op tot maar liefst negentig stuks. Het gaat de maatschappij, die zich vooral op de kleinere steden in de VS richt, voor de wind. ‘We zijn nu drie jaar oud. In die tijd hebben we 14.000 vluchten uitgevoerd en meer dan 3,5 miljoen passagiers vervoerd’, zegt CEO en oprichter David Neeleman. ‘Maar vooral ben ik trots dat de klantfeedback zeer positief is’, aldus de serie-luchtvaartondernemer. Neeleman is ook de drijvende kracht achter WestJet, JetBlue Airways en Azul Brazilian Airlines.

De ondernemer is erg enthousiast over de A220 van Airbus. Breeze is dan ook van plan om vanaf 2025 alle vluchten uit te voeren met het toestel. Tegen die tijd heeft de maatschappij 32 exemplaren in het bezit en nog 48 anderen besteld. Gisteren maakte Neeleman echter bekend dat het daar waarschijnlijk niet bij blijft. Ook zei hij dat de Embraer E-Jets van Breeze vanaf 2025 alleen nog voor chartervluchten zullen worden gebruikt.

Naast de vloot breidt Breeze ook het netwerk verder uit. Vanaf eind mei zullen ze 50 bestemmingen bedienen. De maatschappij richt zich voornamelijk op routes waar geen directe concurrentie is. ‘Dat is momenteel het geval bij 90 procent van onze routes’, volgens Neeleman.