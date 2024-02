CRJ-900-piloot kondigt noodtoestand af

Een Bombardier CRJ-900 van Endeavour Air, een dochteronderneming van Delta Air Lines, moest noodgedwongen terugkeren wegens een elektrische brand in de cockpit.

Het toestel, registratie N320PQ, vertrok 3 februari dit jaar 6:50 uur lokale tijd vanuit het Canadese Toronto in de richting van New York John F. Kennedy. Vlak na vertrek, ongeveer op een hoogte van 3.000 voet, kondigden de piloten de noodtoestand af. ‘Mayday, Mayday, Mayday, dit is Endeavour 4826 die een noodtoestand afkondigt’, is een van hen terug te horen in een onlangs verschenen opname in een YouTube-video van You can see ATC. Vanwege een elektrische brand in de cockpit was het verzoek onmiddellijk terug te keren naar Toronto.

Brandstof verbruiken

De luchtverkeersleiding gaf gehoor. De CRJ-900LR boog na take-off direct af en cirkelde onderweg één keer rond. Het vliegtuig had op dat moment ongeveer 9000 pond brandstof in de tanks zitten. ‘Het lijkt erop dat het vuur uit is’, gaf een van de piloten vervolgens te kennen. Eerder was er sprake van een vonk en een opflakkering op de voorruit, mogelijk afkomstig van de voorruitverwarming die inmiddels door de cockpit crew was uitgezet.

Door een elektrische brand keerde CRJ-900LR om naar Toronto © Flightradar24.com

Veilige landing, wel onderzoek

Uiteindelijk lijnde de CRJ-900LR op voor dezelfde baan als waarvan die vertrokken was en landde daar veilig. Na een controle van de brandweer taxiede de machine naar de gate waar alle 74 inzittenden het toestel veilig konden verlaten. Iedereen bleef ongedeerd. Endeavour Air vertelt aan Newsweek dat de voorruit en de voorruitverwarming moesten worden vervangen. Twee dagen na het incident was het vliegtuig weer in dienst. De National Transportation Safety Board (NTSB) heeft wel een onderzoek ingesteld.