Datum hervatting KLM-vluchten naar Tel Aviv bekend

KLM hervat 1 april haar operaties vanaf Schiphol naar Tel Aviv (Israël). Na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas zette de luchtvaartmaatschappij haar vluchten tijdelijk stop.

Vertrok de KL461 voorafgaand aan de oorlog nog rond de klok van 21:30 uur vanaf Amsterdam, nu is die tijd vervroegd. De heenvlucht stijgt 7:50 uur op en landt om 14:50 uur lokale tijd in Tel Aviv. De terugvlucht, de KL462, vertrekt 16:25 uur en arriveert 20:20 uur op Schiphol. In tegenstelling tot voor de oorlog maakt KLM tot in ieder geval 19 mei een tussenstop op Larnaca, een stad op het eiland Cyprus. ‘KLM houdt de veiligheidssituatie in Israël nauwlettend in de gaten’, stelt zij in een verklaring.

Intercontinentale uitbreiding

De vlucht naar Tel Aviv maakt deel uit van de zomerdienstregeling van 2024 die 31 maart in werking treedt. KLM vliegt naar 155 bestemmingen, waarvan 63 intercontinentaal en 92 in Europa. De luchtvaartmaatschappij reist vaker af naar het Indonesische Jakarta (in combinatie met Kuala Lumpur, Maleisië), evenals naar Den Pasar (via Singapore). Verder wordt de frequentie naar Osaka (Japan), Taipei (Taiwan), Hong Kong, Montreal (Canada) en Los Angeles (Verenigde Staten) opgeschroefd.

Meer frequenties in Europa

In Europa voert KLM dagelijks een extra vlucht uit naar het Deense Billund, het Franse Nice en het Noorse Stavanger. Verder vliegt de maatschappij vaker naar Edinburgh, Newcastle, Glasgow, Southampton (Groot-Brittannië), Bologna, Florence, Genua (Italië), Krakow, Gdansk, Wroclaw (Polen) en Praag (Tsjechië). Met al deze intercontinentale en Europese (extra) vluchten biedt KLM zeven procent meer stoelen aan dan in de zomerdienstregeling van 2023.