Staking Lufthansa voorbij

De staking van grondpersoneel bij Lufthansa is op woensdagmorgen tot een einde gekomen. De Duitse maatschappij is bezig langzaam de capaciteit naar haar hubs in Frankfurt en München te herstellen. Passagiers kunnen gedurende de dag nog enige vertragingen of annuleringen verwachten.

De grootschalige staking van het grondpersoneel van Lufthansa is voorbij. Tijdens de 35 uur durende staking konden slechts 10% van de geplande vluchten uitgevoerd worden. Vanaf 04:00 op dinsdag 20 februari tot 07:10 op woensdag 21 februari legde een groot deel van het personeel op de luchthavens van Frankfurt en München het werk neer. Lufthansa heeft aangekondigd ‘geleidelijk de vluchten te hervatten’ nadat het bedrijf eerder genoodzaakt was 900 van de 1000 vluchten op de getroffen luchthavens te annuleren. Wel worden nog wat vertragingen en annuleringen verwacht.

Vakbond Verdi, de organisatie achter de staking bij Lufthansa, is tevreden met de actie en verwacht resultaat. ‘We hebben nu tweemaal bewezen dat we kunnen staken’, aldus Verdi-vertegenwoordiger Marvin Reschinsky.

Niet de eerste staking

Het was de tweede keer in korte tijd dat vakbond Verdi een grootschalige actie organiseert op Duitse luchthavens. Begin deze maand vond de eerste staking plaats. Hamburg Airport gaf toen aan zelfs volledig te sluiten. De vakbond zei destijds dat de actie was georganiseerd omdat er ‘na drie onderhandelingsrondes om het salaris van de beveiliging op commerciële luchthavens te verhogen nog geen overeenstemming is bereikt.’ Met de stakingen hoopt Verdi onder andere een loonsverhoging van 2,80 euro per uur te bereiken voor beveiligers op vliegvelden, evenals hogere functietoeslagen en toeslagen voor overuren.