Cadeautje voor omwonenden na sluiting Kaagbaan Schiphol

Om de geluidsoverlast van de tijdelijke sluiting van de Kaagbaan (06/24) te compenseren, mogen omwonenden van Schiphol een presentje uitzoeken.

De Kaagbaan wordt regulier ingezet voor zowel het vertrekkende als landende vliegverkeer. Door de sluiting, die van kracht is van 19 februari tot 25 april, worden de Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan extra vaak ingezet. Echter, hierdoor wordt gevreesd dat de geluidsoverlast boven bepaalde gebieden toeneemt doordat de aanvlieg- en vertrekroutes van Schiphol boven dichtbevolkt gebied liggen. Onder meer Aalsmeer, Uithoorn en Rijsenhout krijgen daardoor vaker te maken met passerende vliegtuigen. ‘Ik heb vorige week speciaal oordoppen laten aanmeten in de hoop dat ik beter ga slapen. Hopelijk gaat dat helpen’, aldus Manfred uit Rijsenhout bij NH Nieuws. Daarentegen neemt de rust in Hoofddorp, aangrenzend aan de Kaagbaan, toe. ‘In de vakanties is het vliegtuiglawaai erg. Het is nu een stuk rustiger inderdaad. Geen vliegtuigen boven mijn hoofd, dat scheelt wel’, geeft een bewoonster toe.

Twee flessen wijn

Om het geluid van brullende motoren boven het dichtbevolkte gebied de komende twee maanden te compenseren, geeft Schiphol de omwonenden de mogelijkheid een cadeautje te kopen in de webshop van het vliegveld. In totaal ontvingen 47.000 huishoudens een brief met de uitnodiging. Zij kunnen onder meer kiezen uit chocoladerepen, kettinkjes en alcoholische versnaperingen. In het laatste vond Manfred zijn genot. ‘Al heb ik elke avond wel een fles wijn nodig om overlast weg te drinken’, grapt de inwoner van Rijsenhout. Schiphol verstuurt de uitnodiging voor het eerst. ‘We willen er alles aan doen om de geluidshinder die omwonenden tijdens het groot onderhoud aan de Kaagbaan ondervinden te beperken en waar mogelijk te verzachten’, licht de luchthaven toe.