Passagiers grijpen in op vlucht American Airlines

Een Boeing 737-800 van American Airlines keerde terug naar Albuquerque (Verenigde Staten) nadat een passagier een nooddeur probeerde te openen.

Het toestel, registratie N352PS, vertrok dinsdagmiddag 13:55 uur lokale tijd in de richting van Chicago. Alles leek soepel te verlopen totdat een passagier opstond en naar de nooddeur liep. ‘30 minuten na het vertrek uit Albuquerque werd ik opgeschrikt (..) door een man die op agressieve wijze vier rijen terug de vliegtuigdeur probeerde te openen’, aldus een van de passagiers in een bericht op X. De man zou de hendel naar beneden getrokken hebben waardoor de nooddeur deels openging. De wind kwam daardoor naar binnen. Een woordvoerder van American Airlines zegt bij NBC Chicago dat de 737 uiteindelijk omkeerde naar de luchthaven van vertrek wegens een ‘storende passagier’. 30 minutes after departing Albuquerque I was shaken out of my Panda Express and Tequila induced stupor by a man trying to aggressively open the airplane door 4 rows back. Me and 5 other dudes had to wrestle him into the aisle, duct tape his legs, and throw flexi-cuffs on him.… pic.twitter.com/zkrtEveYgQ— The Wonton Don (@DonnieDoesWorld) February 20, 2024

Passagier vastgemaakt

Tijdens de vlucht probeerden meerdere passagiers de man te overmeesteren. ‘Ik en vijf andere kerels moesten hem het gangpad in worstelen, zijn benen met tape vastplakken en hem flexibele manchetten omdoen’, gaat de reiziger verder op X. Vervolgens vloog de 737 terug naar Albuquerque waar die na een klein uur na take-off landde. De politie wachtte de machine op. Op een video is te zien dat de man onder begeleiding het vliegtuig verlaat. De Federal Aviation Administration (FAA) doet verder onderzoek naar het incident. Wonton Don and other passengers onboard an American airlines Boeing B737 aircraft overpowered a man trying to aggressively open the emergency door mid-flight, 30 minutes after the take-off from the Albuquerque International Sunport (ABQ).



🎥LΛYZ#aircraft #safety pic.twitter.com/Rg0uzu3NkJ— FL360aero (@fl360aero) February 20, 2024

Nooddeur volledig open

In juni vorig jaar deed een vergelijkbaar incident zich voor op een Airbus A321-vlucht van Asiana Airlines. Vlak voor de landing in het Zuid-Koreaanse Daegu opende een reiziger, in tegenstelling tot die van de 737, de nooddeur volledig. Op een video was te zien dat de deur geopend was en dat passagiers in paniek raakten en ademhalingsproblemen vertoonden. Naar aanleiding van het incident verkoopt Asiana Airlines geen stoelen meer bij de nooduitgangen van haar A321’s.