Ook Ryanair uit kritiek op megavliegveld Polen

Polen zou plannen moeten schrappen om miljarden uit te geven aan een enorm hubvliegveld in het midden van het land en in plaats daarvan een deel van dat geld moeten besteden aan de ontwikkeling van regionale luchthavens, aldus een topfunctionaris van Ryanair.

De Solidariteit Transport Hub (CPK), een megavliegveld dat een van de grote prestigeprojecten van de vorige regering in Polen had moeten zijn, staat op losse schroeven. Het politieke landschap is recentelijk radicaal veranderd. Nu de rechts-nationalistische PiS-partij uit het zadel geworpen is en de liberale coalitie van Donald Tusk het voor het zeggen heeft, worden op allerlei beleidsterreinen verregaande veranderingen doorgevoerd. Ook voor de luchtvaart blijven de gevolgen niet uit. Het luchthavenproject is omstreden, en nu wordt het ook door Ryanair bekritiseerd.

“Wat ik zou zeggen is gebruik een fractie, en ik bedoel een fractie, van dat CPK-budget om de lokale regionale luchthavens te helpen ontwikkelen, help ze groeien, en de economie zal blijven bloeien,” zei Jason McGuinness, Chief Commercial Officer van Ryanair, in een interview met Reuters. Ryanair is niet de enige partij die aandacht wil voor de regionale luchthavens in Polen in plaats van de megaluchthaven. Polen heeft 15 luchthavens en een groot deel daarvan is gebaad bij modernisering. Het simultaan moderniseren van deze regionale luchthavens en het grote CPK-project wordt echter lastig. Viceminister Lasek vindt de opening van de nieuwe grote luchthaven in 2028 in dat licht in ieder geval ‘onrealistisch’.