Corendon gaat met A320 vliegen vanuit Nederland

Corendon voegt deze zomer twee Spaanse bestemmingen toe vanaf Maastricht: Mallorca en Malaga. En niet oninteressant: de vluchten worden niet uitgevoerd met de bekende 737’s, maar met een geleasete Airbus A320.

Corendon stationeert het ingehuurde Airbus-toestel gedurende de zomermaanden op het Limburgse vliegveld. Vanaf 26 mei zal de maatschappij iedere zondag naar Malaga vliegen, en vanaf 5 juni komt daar op de woensdagen een vlucht naar Mallorca bij. De vluchten worden tot half augustus uitgevoerd. Naast deze extra bestemmingen vliegt de airline vanuit het zuiden ook naar Antalya, Burgas, Kreta en Zakynthos. Reizigers die met Corendon vanaf Maastricht vliegen kunnen gratis parkeren op de nieuwe parkeerplaats die de luchthaven op 1 juni opent.

Gunay Uslu, tot voor kort staatssecretaris en nu de nieuwe CEO van Corendon, is blij met met de Spaanse bestemmingen. ‘We merken dat de boekingen vanaf Maastricht Aachen Airport goed gaan.’ Ze wijst er daarbij onder meer op dat de regionale luchthaven ook interessant is voor Belgische reizigers. Dean Boljuncic van Maastricht Aachen Airport is ook dolblij met de aankondiging: ‘Volgens onze data staan beide bestemmingen hoog op het wensenlijstje van de mensen woonachtig in de regio.’ Potentiële reizigers in de regio rondom Limburg zouden volgens hem honderdduizenden keren per jaar zoeken op vliegtickets naar deze Spaanse bestemmingen. ‘Met het aanbieden van deze twee populaire bestemmingen voldoen we nog meer aan de regionale vraag naar vakantiebestemmingen. Een mooie ontwikkeling die we zeker voortzetten.’