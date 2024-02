Poetin vliegt in cockpit Tu-160-bommenwerper | Video

De Russische president Vladimir Poetin nam gisteren plaats in de cockpit van een gemoderniseerde Tu-160M, een strategische bommenwerper.

Het toestel vertrok vanaf de Kazan Aircraft Production Association. De Tu-160M is een gemoderniseerde versie van een bommenwerper die in het Koude Oorlog-tijdperk ingezet werd om in het geval van een kernoorlog wapens op de lange afstanden te leveren. Het vliegtuig kan vier mensen meenemen en is in staat twaalf kruis- of kernraketten te vervoeren die een afstand van 12.000 kilometer kunnen overbruggen. De NAVO heeft het de codenaam ‘Blackjacks’ gegeven. Rusland tekende in 2018 een contract dat tien van deze machines geleverd zouden worden aan de Russische luchtmacht voor een bedrag van omgerekend bijna 150 miljoen euro. De verwachting is dat ze op termijn in gebruik genomen worden.

De vliegroute was volgens Dmitry Peskov, woordvoerder van het Kremlin, een ‘militair geheim’. Na een halfuur landde de Tu-160M op de luchthaven van Kazan. Op videobeelden is te zien dat Poetin het toestel uitstapt. ‘Het is een nieuwe machine, veel ervan is nieuw. Het is gemakkelijker te controleren. Het is betrouwbaar’, was de reactie van Poetin volgens Reuters.

Spanningen tussen Verenigde Staten en Rusland

De Russische president voerde de vlucht uit in de tijd dat de Verenigde Staten en Rusland het oneens zijn over de oorlog in Oekraïne en de dood van oppositieleider Aleksej Navalny. Volgens sommige diplomaten zijn de verhoudingen tussen beide landen niet meer zo slecht geweest als tijdens de Cubacrisis in 1962. Gespeculeerd wordt dat het optreden van Poetin in de Tu-160M een herinnering aan het Westen is van de nucleaire capaciteiten van Moskou.