Binnen bij Transavia: vliegtuigbrandjes snel geblust

Van alles vatte vlam tijdens een wel zeer turbulente vlucht: een iPad op een stoel, een accu in de koffer in een van de bagagebakken en ook nog een Brabants worstenbroodje dat oververhit raakte in de oven. Wel een beetje heel veel brand in korte tijd. Het gebeurde dan ook niet in een heus vliegtuig maar in de Training Truck die Transavia woensdag in gebruik nam voor het opleiden van cabinepersoneel.

Op Eindhoven Airport werd voor het eerst geoefend in de Training Truck© David Stegenga Fotografie

Aan de buitenkant van de truck-oplegger staat de afbeelding van de nieuwste aanwinst van de maatschappij met de groene staart, een Airbus A321neo. Toch ziet de binnenkant eruit als de cabine van een Boeing 737. Logisch, want ook al zet Transavia volop in op vlootvernieuwing, momenteel vindt het merendeel van haar vluchten nog in 737’s plaats. De komende jaren zal er dus meer vraag naar Boeing-trainingen zijn dan naar Airbus-trainingen. Op het moment dat het omslagpunt is bereikt, zal ook de Training Truck worden omgebouwd naar de Airbus-configuratie.

Het zijn heuse rookwolken waarmee zich de cabine vult. Kordaat treden de studenten op, niet alleen om het vuur te doven, maar ook om passagiers naar buiten te krijgen. ‘Noodsituatie’, wordt er geroepen. De riemen moeten los, de weg wordt gewezen en wat vooral ook moet: ze moeten laag blijven. De deur gaat open, de weg naar buiten is vrij. En omdat de Training Truck met al de wielen op de grond staat, betekent het geen vrije val naar buiten. Het vuur is steeds razendsnel onder controle, een fijne gedachte voor het geval er aan boord van een echt vliegtuig ergens een vuurtje ontstaat. Brand in bagagebak van de Training Truck wordt gebust © David Stegenga Fotografie

Het bedrijf achter het vliegtuig zonder vleugels is Airsafetytraining.com, een onderdeel van Acaleph Opleiding, Training en Adviezen. De trainingsfaciliteit ademt geheel de sfeer van Transavia met de groene stoelen. Niet alleen de stoelen, ook de bagagebakken, de keuken en de plafonds zijn afkomstig uit vliegtuigen die inmiddels zijn uitgefaseerd. Transavia – Eindhoven Training Truck © David Stegenga Fotografie

Dankzij de beschikking over de Training Truck is Transavia voor de meeste trainingen niet meer afhankelijk van externe partijen. Zij kan de eigen tijden bepalen en medewerkers hebben 24/7 toegang tot de trainingsfaciliteit. Ook kan de truck makkelijk worden ingezet op locatie. Transavia hoopt dat het hierdoor voor mensen die bijvoorbeeld rondom Eindhoven of Rotterdam wonen, aantrekkelijker wordt om bij de maatschappij te komen werken. Tot nu moesten werknemers voor opleidingen vrijwel altijd naar Schiphol. Transavia – Eindhoven Training Truck © David Stegenga Fotografie