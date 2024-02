Vraagtekens nadat 787 plotseling uitwijkt

Een Boeing 787-10 van United Airlines maakte een ongeplande landing in Chicago nadat een bommelding aan boord gedaan werd.

Het toestel, registratie N12006, vertrok afgelopen woensdagochtend 7:00 uur lokale tijd vanaf New York Newark International Airport in de richting van Los Angeles. Tijdens de vlucht zou een passagier ‘fysiek in aanraking gekomen zijn met bemanningsleden en anderen’. Toen de 787 bijna het midden van de Verenigde Staten trotseerde, vond het cabinepersoneel op het toilet een briefje waarop iemand een bommelding gedaan had. Het incident werd geclassificeerd als dreiging van ‘niveau twee’ wat betekent dat een passagier volgens de Federal Aviation Administration (FAA) een serieus gevaar vormt. Daarop deden piloten melding bij de luchtverkeersleiding waarna een ongeplande landing op Chicago O’Hare International Airport gemaakt werd. ‘Ze (piloten, red.) kondigden niets aan. Ik kreeg een melding op mijn horloge dat mijn vlucht uitweek naar Chicago en toen begon iedereen in de cabine elkaar aan te kijken om erachter te komen wat aan de hand was’, aldus Richard Fickling, een van de inzittenden, bij ABC7 Chicago.

Na een bommelding op het toilet week de 787 uit naar Chicago © Flightradar24.com

Naar hangaar

Na de landing op Chicago reed de 787 naar een afgelegen deel op de luchthaven. Op een video die op de sociale media verscheen is te zien dat één persoon onder begeleiding uit het vliegtuig verwijderd werd. Vanuit het afgelegen deel werden de passagiers met een bus naar een hangaar gebracht. ‘Je moet een beetje een eikel zijn om zoiets als dit te doen. Ze brachten ons naar een hangar en er waren hulpvoertuigen, brandweerwagens, politievoertuigen, van alles, maar ze hielden afstand’, zegt hij. Vervolgens zochten speurhonden in de 787 naar een bom, maar die vonden uiteindelijk niets. De Dreamliner steeg later woensdag alsnog op in de richting van Los Angeles. A United Airlines flight from Newark to Los Angeles was forced to make an emergency landing in Chicago after a note indicating a potential plane explosion was found in the bathroom, sources say. pic.twitter.com/awKMzyTrMZ— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 22, 2024