Passagier merkt probleem 757 eerder op dan piloot

Meerdere passagiers aan boord van een Boeing 757-200 van United Airlines merkten op dat een deel van de vleugel afgebroken was.

Het vliegtuig, registratie N57111, vertrok eerder deze week vanuit San Francisco (Verenigde Staten) voor een binnenlandse vlucht naar Boston. Tijdens de vlucht merkte de 67-jarige Kevin Clarke, een van de inzittenden, op dat de vleugel beschadigd was geraakt. ‘Ik keek uit het raam en zag dat er stukken van de vleugel ontbraken. Zodra we in de lucht waren, voelde ik een hevige trilling van buitenaf door de motor komen’, zegt hij bij 7News. Hij begon de vleugel te filmen. Op de video is te zien dat een deel daarvan loszit. ‘Ik kan niet wachten tot deze vlucht voorbij is’, zegt Clarke achter zijn camera. United Airlines Boeing 757-200 (N57111, built 1994) safely diverted to Denver(KDEN) after the right inner slat partially disintegrated during cruiseflight at 31000 ft. None of the 165 occupants aboard flight #UA354 from San Francisco to Boston was hurt.https://t.co/u9rpkgQZQS pic.twitter.com/yLDzz9iXEY— JACDEC (@JacdecNew) February 20, 2024

Piloot loopt rondje

Ook een andere 757-passagier constateerde de beschadiging. Hij deelde zijn bevindingen achteraf op Reddit. ‘Ik zat precies boven de vleugel en toen we op hoogte zaten hoorde ik een harder geluid dan normaal. Ik opende het [luik van het] raam en zag de vleugel er zo uitzag (verwijzend naar een foto die bij de foto gevoegd werd, red.). Hoe erg moet ik in paniek zijn? Moet ik dit aan iemand van het cockpitpersoneel vertellen?’, was de vraag. Niet veel later liep een van de piloten door het gangpad waarna aangekondigd werd dat de vlucht halverwege afgebroken zou worden.

Een stuk van de vleugel brak af waardoor de 757 een ongeplande landing in Denver maakte © Flightradar24.com

Ander toestel

Ter hoogte van Denver viel het besluit om een ongeplande landing te maken. Daar zou de 757 ongeveer twee uur na vertrek landen. ‘De vlucht landde veilig en we regelden dat een ander vliegtuig onze reizigers alsnog naar Boston zou brengen’, aldus een woordvoerder van United Airlines bij de Business Insider. Dat ging om een andere 757, registratie N34137, die 20:30 uur lokale tijd alsnog naar Boston vertrok.