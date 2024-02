737-passagier maakt stampij onderweg vanaf toilet

Een passagier viel op een Boeing 737-900-vlucht van Alaska Airlines een medereiziger aan met pennen. De man is aangeklaagd.

Het incident deed zich 24 januari dit jaar voor. Rond de klok van 6:15 uur lokale tijd steeg de 737, registratie N467AS, op vanuit Seattle (Verenigde Staten) in de richting van Las Vegas. De vlucht, die een duur van omstreeks twee uur kende, leek soepel te verlopen totdat een passagier een halfuur voor de landing stampij begon te maken. Hij stond op om naar het toilet te gaan. Teruglopend naar zijn stoel begon hij ‘het slachtoffer te slaan en te slaan’ met een in elastiekjes gewikkelde pen. ‘Ik praat alleen met de FBI’, zou hij volgens getuigen hebben geroepen. De cockpitbemanning moest eraan te pas komen om hem onder controle te krijgen. ‘We zijn onze bemanning dankbaar voor hun professionaliteit bij de afhandeling van het incident’, aldus een woordvoerder van Alaska Airlines over de 737-bemanning in een verklaring aan CNN.

Passagier voelt zich gevolgd

Het slachtoffer werd geïdentificeerd als een ‘beëdigde wetshandhavingsfunctionaris’. Onduidelijk is waarom de man het gemunt had op deze medereiziger, die met zijn vrouw en 7-jarige zoon aan boord zat. De man zou naar verluidt achteraf bij de politie hebben gezegd dat het slachtoffer hem volgde en dat die lid zou zijn van een kartel dat van plan was hem te vermoorden. Ook was hij ervan overtuigd dat de maffia hem al maanden in de gaten hield.

Reiziger werd aangeklaagd

Bij de federale rechtbank is de 737-passagier in kwestie aangeklaagd wegens ‘mishandeling met een gevaarlijk wapen’, zo valt te lezen in gerechtelijke documenten die deze week werden ingediend bij de Amerikaanse rechtbank van Nevada. 1 maart wordt hij voorgeleid. De Federal Aviation Administration (FAA) stelde een onderzoek in.