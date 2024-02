Lufthansa 747 klapt bijna op A320 | Video

Een Boeing 747-8 van Lufthansa kwam tijdens take-off vanaf het Zuid-Afrikaanse Johannesburg bijna in botsing met een Airbus A320 van South African Airways.

Het incident deed zich afgelopen vrijdag voor. Om 19:35 uur lokale tijd maakte de 747, registratie D-ABYJ, zich klaar te vertrekken voor de terugvlucht naar Frankfurt. Ongeveer drie kwartier later taxiede het vliegtuig taxiede naar baan 03L om in noordelijke richting op te stijgen. Toen de Jumbojet vol gas gaf, stak precies op hetzelfde moment een A320, registratie ZS-SZE, over. Dat toestel was eerder geland vanuit Port Elizabeth, een stad in het zuiden van Zuid-Afrika, op baan 03R. Op een video die op X verscheen, was op Flightradar24 live te zien dat de twee machines elkaar op enkele seconden misten. Het is volgens AirLive.net onduidelijk of de 747 toestemming had gekregen te vertrekken. Daarna zette het vliegtuig de route richting Frankfurt voort om daar bijna tien uur later te arriveren. Lufthansa 747 almost collides with a South African Airways A320 on the runway at Johannesburg OR Tambo International Airport, South Africa. pic.twitter.com/TaPcVaq8Wz— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 24, 2024