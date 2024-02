Qantas 737 ingeruild voor A380

Normaal zet Qantas tussen Sydney en Melbourne een Boeing 737-800 in, maar door slechte weersomstandigheden vloog de luchtvaartmaatschappij met een Airbus A380.

Als gevolg van het slechte weer afgelopen vrijdag in Sydney ondervonden diverse vluchten hinder. 53 procent van de vertrekkende vluchten had vertraging, 36 procent van de aankomende landde eveneens te laat. Daarnaast vond ook nog eens een deel van de vluchten geen doorgang. Qantas zag er meerdere tussen Sydney en Melbourne uit het vliegschema gehaald worden. Daardoor zette de luchtvaartmaatschappij een A380 in die in één keer meerdere passagiers kon meenemen.

Reizigers alsnog naar Sydney

De Superjumbo, registratie VH-OQD, bood uitkomst. Het vliegtuig vertrok 16:30 uur, twee uur later dan gepland, vanuit Sydney in de richting van Melbourne om daar een uur later te landen. Rond de klok van 19:30 uur, opnieuw meer dan twee uur later dan het vliegschema voorschreef, steeg de A380 weer op richting Sydney. ‘Deze reizigers reisden oorspronkelijk vanaf 16.00 uur op drie afzonderlijke vluchten, dus het is onwaarschijnlijk dat ze naar Sydney wilden voor het Taylor Swift-concert van vanavond (vrijdagavond lokale tijd, red.). Een vierde vlucht is ook geannuleerd en die passagiers zijn vandaag opnieuw onderverdeeld op andere Qantas-vluchten. De A380 wordt ingezet en vandaag is er een operationele reserve die stand-by staat om de veerkracht van de Qantas-operatie te garanderen’, aldus een woordvoerder van Qantas bij Simple Flying.

Anticipatievermogen

Hoewel het weer roet in het eten gooide, prijst de luchtvaartmaatschappij haar personeel voor het snelle anticipatievermogen. ‘Onze operationele teams in ons binnenlandse en internationale netwerk hebben fantastisch werk geleverd door snel een oplossing te vinden die ervoor zorgt dat reizigers vandaag nog steeds Sydney kunnen bereiken, ondanks de voorspelde slechte weersomstandigheden’, aldus de woordvoerder van Qantas over de inzet van de A380, die de komende jaren langzaamaan de vloot gaat verlaten.