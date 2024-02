Straffen bekend voor bekliederen Air France 777

In 2021 werd een Boeing 777-200 van Air France door klimaatactivisten van Greenpeace beklad met groene verf. Hun straffen staan de nodige straffen te wachten.

Aanvankelijk zouden de activisten, mensen van tussen de 22 en 59 jaar, in het eerste proces hun straf te horen hebben gekregen, maar door procedurele fouten werd dat vonnis vernietigd. Afgelopen donderdag vond het tweede proces plaats. Zij werden aangeklaagd voor het toebrengen van opzettelijke schade en belemmering van de luchtvaartoperatie. Een aantal van hen werd bovendien beschuldigd van het weigeren van DNA-onderzoek. Activisten zonder strafblad krijgen volgens Le Parisien een boete van 700 euro opgelegd. Degenen die al eens eerder veroordeeld zijn vanwege burgerlijke ongehoorzaamheid zijn veroordeeld om over een periode van tussen de 80 en 120 dagen tien euro per dag boete te betalen. Tevens mogen zij zich van de rechtbank van Bobigny drie jaar lang niet op de terreinen van Parijs Charles de Gaulle Airport begeven. Air France en ADP Group, de beheerder van alle vliegvelden in de Franse hoofdstad, eisten als gevolg van de actie van Greenpeace een schadevergoeding. Maar de materiële schade aan de 777 van 60.000 euro is al gedekt door verzekeringsmaatschappijen. Activism or something else? Greenpeace France bypassed airport security and vandalised an Air France Boeing 777 in an effort to highlight the greenwashing of air transport.



What are your thoughts?https://t.co/LTbdZ5ZsqG— Sam Chui (@SamChuiPhotos) March 5, 2021

Oneens met uitspraak rechter

Tijdens het proces werd een betoging georganiseerd ter support van de Greanpeace-activisten. Zij zijn van mening dat zij zich bij de 777 ‘op een niet-gewelddadige en symbolische manier wilden uiten’. Volgens hen hebben de rechters de vrijheid van meningsuiting en de noodzaak van klimaatverandering aan de kant geschoven. ‘Dit laat een rechtelijke weigering zien om zich aan te passen aan de context van de klimaatcrisis’, betoogde Jean-François Julliard, algemeen directeur van de Franse tak van de milieuorganisatie. Volgens hem vragen mensen op dergelijke manieren aandacht in het algemeen belang. Greenpeace overweegt in hoger beroep te gaan tegen de straffen.