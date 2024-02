Ballon neergehaald boven luchthaven

Op Rio de Janeiro/Galeão International Airport werd zondag een ballon op bijzondere wijze ‘neergeschoten’. Het is niet de eerste keer dat een ballon voor problemen zorgt op een luchthaven.

Een onbemande heteluchtballon voer zondagochtend laag over de Braziliaanse luchthaven. Omdat het projectiel een gevaar is voor het vliegverkeer, kwam het vliegveld met een opmerkelijke oplossing. De luchthavenbrandweer positioneerde zich met een crashtender in het pad van de ballon. Toen het vaartuig in de buurt kwam, werd het waterkanon ingezet. Door de krachtige straal scheurde het object en viel het naar beneden. Volgens de luchthavenexploitant had het voorval geen gevolgen voor het vliegverkeer. Balloon shot down at Rio de Janeiro Galeao Airport 😂✈️ pic.twitter.com/3XOq3odzDh— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 25, 2024

De brandweer van Rio de Janeiro is al gestart met een campagne om het gebruik van de onbemande ballonnen tegen te gaan. Brazilianen lanceren namelijk vaak illegaal grote heteluchtballonnen. Het probleem doet zich in het hele land voor, maar is nergens zo erg als in Rio. Als de ballonnen neerstorten, kan dat fatale gevolgen hebben. Vorig jaar landde een vaartuig op een geparkeerde Embraer op Santos Dumont Airport, ook in Rio. De ballon viel vervolgens op de grond en vloog in brand. Omdat de Embraer op dat moment werd bijgetankt, ontstond er een zeer gevaarlijke situatie.

KLM

Afgelopen september kwam een Boeing 777-300ER van KLM in aanvaring met minstens één ballon tijdens de landing in Sao Paulo. ‘We vlogen langs zeker drie ballonnen en één daarvan vloog in onze rechtermotor’, aldus een van de KLM-piloten. Het toestel landde veilig op de luchthaven. Tijdens inspecties aan het vliegtuig werd geen schade vastgesteld.