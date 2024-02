Opnieuw Russische AWACS neergeschoten

Oekraïne heeft naar verluidt opnieuw een Russisch AWACS-vliegtuig neergeschoten. Volgens sommige Russische bronnen ging het mogelijk toch om eigen vuur.

‘Als gevolg van een gezamenlijke operatie van de Oekraïense militaire inlichtingendienst en de Oekraïense luchtmacht werd opnieuw een waardevolle Russische A-50U neergeschoten bij de Zee van Azov’, aldus de veiligheidsdienst van Oekraïne. Vrijdag werd een afbeelding gepubliceerd die het vluchtpad van de A-50 laat zien. Op X verschenen ook beelden van het moment waarop het AWACS-toestel geraakt zou worden door een projectiel. Alle tien inzittenden kwamen om het leven bij de crash. 2024-02-23: Russian Air Force Beriev A50 (IL76 derivate) reconnaissance aircraft was reported shot down by Ukrainian Forces near Yeysk, Russia about 70 km SE of Mariupol. There were no reports of any survivors.https://t.co/IzFDt7Dmx1https://t.co/8KNEESnCuW https://t.co/xFCRoUQ74R pic.twitter.com/a7j0Trmrpm— JACDEC (@JacdecNew) February 24, 2024

In januari schakelde Oekraïne ook al een Russische A-50 uit. Het verkenningsvliegtuig vloog evenals een vliegend commandocentrum, gebaseerd op de Ilyushin Il-22, op het moment van de aanval boven de Zee van Azov. De aanval vond plaats ver achter de frontlinie en buiten het bereik van Oekraïense luchtafweer en was daarom opmerkelijk. De Il-22 maakte een noodlanding op een vliegbasis nabij de stad Anapa. Later verscheen een foto op X die de zwaarbeschadigde staart van de Il-22 zichtbaar toont. De schade wijst op het gebruik van luchtverdedigingsraketten. De A-50 stortte neer in zee.

AWACS

De Beriev A-50 (NAVO-codenaam: Mainstay) is een AWACS-vliegtuig dat oorspronkelijk door de Sovjet-Unie ontwikkeld werd. De Russische luchtmacht beschikt over slechts zes operationele exemplaren van het type dat is gebaseerd op de transportversie van de Ilyushin Il-76. Er staan nog tientallen toestellen in opslag, al is het nog maar de vraag of deze in een luchtwaardige staat kunnen worden gebracht. Aan boord werkt een vijftienkoppige bemanning met een grote rondzoekradar, gemonteerd in een draaibare radardome. Met deze radar kan de Mainstay tien jachtvliegtuigen controleren en geleiden. Vorig jaar werd er ook een exemplaar beschadigd in Wit-Rusland tijdens een drone-aanval.