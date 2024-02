Passagier deelt kopstoot uit aan bemanning | Video

Reizigers aan boord van een Emirates Boeing 777-300 maakten in de nacht van zondag op maandag een spannende vlucht mee. Een agressieve passagier zette de cabine op stelten.

Het incident vond plaats tijdens vlucht EK614 van Dubai naar Islamabad, Pakistan. Een passagier stapte aan boord van het vliegtuig, nadat hij veel alcohol had genuttigd op de luchthaven. Tijdens de vlucht begon hij zich in de business class-sectie, waarin hij zat, te misdragen en stelde zich agressief op tegenover medereizigers en het cabinepersoneel. Toen een steward naar de man toe kwam om te proberen hem te kalmeren, liep het uit de hand.

Een andere passagier filmde hoe de verstoorder de steward een kopstoot gaf. De crew duwde de man vervolgens tegen de vloer in een poging hem te overmeesteren. Een stewardess bond de handen van de passagier vast met flexicuffs. De man bracht de rest van de vlucht vastgebonden aan zijn stoel door. Medereizigers waren bang voor hem en probeerden het drankorgel zoveel mogelijk te vermijden. Eenmaal aangekomen in Pakistan werd hij gearresteerd door de politie. Naar verluidt werd hij echter al snel vrijgelaten omdat hij zich wist te beroepen op goede connecties. Cabin crew on an Emirates flight between Dubai and Islamabad forced to tackle a drunk passenger after he allegedly became violent during the two-and-a-half-hour flight.



Alcohol

Het komt vaker voor dat passagiers zich misdragen aan boord van een vliegtuig. In veel gevallen hebben de reizigers te diep in het glaasje gekeken. In 2022 probeerde een beschonken man de deur tijdens een TUI-vlucht te openen. Behalve alcohol had hij ook cocaïne gebruikt. Enkele jaren eerder poogde een Britse man zijn vliegangst de baas te worden door te veel alcohol te nuttigen, waarna hij het hele wc-hokje onderplaste. In maart plaste een dronken passagier midden in de cabine.

Onder andere naar aanleiding van een incident op een Delta-vlucht voerden enkele Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen twee jaar geleden een tijdelijk verbod in op de verkoop van alcohol. Zo besloten American Airlines en Southwest Airlines de verkoop van alcoholische dranken tijdens de zomermaanden aan banden te leggen.