Schiphol vermijden? ‘Dan ben je minder kwijt’

Touroperators constateren dat steeds meer reizigers de voorkeur geven aan een vertrek vanaf een buitenlandse luchthaven in plaats vanaf Schiphol.

Dat komt onder meer door de hoge kosten die de Amsterdamse luchthaven vraagt. Met de verhoging van de vliegtaks zien meer passagiers af van Schiphol (en andere Nederlandse vliegvelden). Waar die vorig jaar nog 26,43 euro per persoon bedroeg, is dat inmiddels verhoogd naar 29,05 euro. De toename van de havengelden heeft eveneens geen positieve uitwerking op een prijs van een vliegticket. Schiphol verhoogde in 2021 de tarieven om de misgelopen inkomsten tijdens de coronacrisis, toen vliegtuigen door de reisrestricties massaal aan de grond bleven staan, te compenseren. In 2022 stegen de havengelden met negen procent, terwijl die de jaren daarop verhoogd werden met twaalf procent. Cumulatief kwam dat uit op een toename van 37 procent. En niet alleen de hoge prijzen vormen een belemmerende factor. Sunweb laat bij De Telegraaf weten dat de chaos op Schiphol die als gevolg van de personeelstekorten ontstond reizigers eveneens afschrikt. Ruud Sondag liet weliswaar eerder weten dat die onrust komende zomer verleden tijd is maar de Nederlandse reizigers trekken hun eigen plan.

Over de grens

Touroperators zien dat zij over de grens kijken. Sunweb constateerde dat vorig jaar nog zeven procent van haar klanten een reis vanaf een buitenlandse luchthaven boekte; voor komende zomer is dat aantal nu al drie keer zoveel. ‘Onze verwachting is dat het percentage gedurende de komende maanden verder oploopt naar 25 procent, omdat de prijzen dichterbij vertrek in Nederland harder stijgen dan in België en Duitsland’, aldus een woordvoerder van Sunweb. De VakantieDiscounter zag dat 33 procent van haar reizigers via Düsseldorf reist, terwijl bij 30 procent Schiphol de voorkeur genoot. Reinoud Koot van Zoover zegt dat zijn klanten precies hetzelfde doen. Een keuze over de grens maakt financieel een verschil, ziet Laura Vlaanderen van de VakantieDiscounter. ‘Per bestemming en vertrekdatum loont het echt om onderzoek te doen naar welke luchthaven het goedkoopst is. Zo zien we bijvoorbeeld dat je naar Turkije het beste kunt vliegen vanaf Düsseldorf; je bent dan gemiddeld 25 procent minder kwijt dan wanneer je vliegt vanaf Nederland’, zegt ze.