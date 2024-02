Zomerschema Ryanair in gevaar

Ryanair-CEO Michael O’Leary is niet te spreken over het leveringsschema van Boeing. Hij verwacht dat er problemen kunnen ontstaan bij de luchtvaartmaatschappij.

Volgens O’Leary zou Boeing oorspronkelijk voor juli 57 nieuwe vliegtuigen aan Ryanair leveren. Vorige week werd de maatschappij verteld dat het aantal lager zou liggen, rond de vijftig. Nu is ook over de aangepaste hoeveelheid veel onduidelijkheid. De topman houdt er rekening mee dat de airline in elk geval dertig tot veertig vliegtuigen op tijd in ontvangst kan nemen. ‘We hebben er veel minder vertrouwen in dat we meer dan 45 stuks geleverd krijgen’.

De CEO liet verder weten dat de vermindering van het aantal te leveren vliegtuigen voor problemen kan zorgen bij het zomerschema van Ryanair en waarschuwt reizigers voor geschrapte vluchten. Ook zouden ticketprijzen met vijf tot tien procent kunnen stijgen. O’Leary vindt dat het huidige management van Boeing moet worden vervangen. De fabrikant zou namelijk veel te optimistische beloftes doen en ze keer op keer verbreken. ‘Er is een shitshow aan de gang in Seattle. Wij willen die verdomde toestellen krijgen’, aldus de topman.

Twijfels

O’Leary uitte al eens eerder zijn twijfels over de Boeing 737 MAX-leveringen. ‘Ze zeggen dat ze het kunnen, maar we twijfelen aan hun levercapaciteit. We zouden voor kerst (2022, red.) 21 vliegtuigen krijgen. Ze denken nu dat het er misschien zeventien worden of zelfs vijftien. Het is moeilijk om de details van Boeing te horen.’ De vertraging van de leveringen zorgden toen ook al voor problemen bij Ryanair tijdens het drukke zomerseizoen.