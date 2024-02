Botsing 787 en A350 op ramkoers

Zaterdag is op een haar na een botsing voorkomen tussen twee commerciële vliegtuigen . Het incident is opmerkelijk en doet denken aan een voorval van eerder die week.

Bij het incident waren een Boeing 787, registratie A7-BCN, van Qatar Airways en een Airbus A350-900, registratie ET-ATY, van Ethiopian Airlines betrokken. Qatar-vlucht QR1383 was op weg van Doha naar Entebbe, Oeganda. Vlucht ET602 vloog in de tegengestelde richting Dubai. Voor de kust van Somalië passeerden de vliegtuigen elkaar. De Dreamliner vloog op een hoogte van 38 duizend voet en stond in contact met de luchtverkeersleiding in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. De Airbus vloog op een hoogte van 39 duizend voet en stond in contact met de luchtverkeersleiding in Hargeisa, een stad in de zelfverklaarde staat Somaliland.

Om nog onbekende reden werd de Qatarese 787 incorrect door de verkeersleiding geïnstrueerd te klimmen naar 40 duizend voet, wat zou betekenen dat de toestellen elkaar op dezelfde hoogte zouden passeren. ‘Gelukkig waarschuwde het TCAS-systeem voor het risico op een botsing met het andere vliegtuig. De vliegtuigen vlogen op een gevaarlijke afstand van elkaar, maar het systeem dat bij beide toestellen is ingebouwd heeft ze gered’, aldus de luchtvaartautoriteit van Somaliland.

El Al

Het incident is opmerkelijk, omdat er in dezelfde week een soortgelijke situatie ontstond bij een El Al-vlucht. De 787 was op weg van Phuket, Tailand, naar Tel Aviv en vloog in het Somalische luchtruim. De cockpitbemanning ontving instructies van een persoon die zich voordeed als luchtverkeersleiding. De instructies weken af van de geplande route en stelden voor dat de vlucht een tussenlanding moest maken. De piloten vermoedden dat er iets niet klopte en schakelden over op een alternatief communicatiemiddel. Tegelijkertijd controleerden ze de instructies door andere luchtverkeersleiders te contacteren. Al snel werd duidelijk dat iemand de vlucht probeerde te misleiden. Mogelijk was een groep piraten in de Somaliland verantwoordelijk voor de aanval.