Nieuwkomer MAA legt vliegactiviteiten stil

Lumiwings verbond Maastricht Aachen Airport (MAA) sinds 19 december met Tuzla, in Bosnië en Herzegovina. Nu maakt de airline bekend tijdelijk te stoppen met vliegen.

De reden voor het stilleggen van vluchten naar Tuzla is naar verluidt de slechte bezetting van vliegtuigen. De twee toestellen van de luchtvaartmaatschappij zouden vaak halfvol rondvliegen, iets wat niet rendabel is voor een airline. Behalve naar MAA vloog Lumiwings vanaf Tuzla ook naar Stockholm, Halmstad, Saarbrücken en Esbjerg. Vanaf 5 maart zou Istanbul aan het routenetwerk worden toegevoegd, maar dit gaat niet meer door. De vluchten worden waarschijnlijk na 31 maart weer hervat.

De route vanuit Tuzla naar Maastricht maakt deel uit van een meerjarige samenwerking, in dit geval tussen MAA en Lumiwings. Volgens de oorspronkelijke planning zou de luchtvaartmaatschappij het hele jaar door tussen beide steden vliegen. ‘We verwachten dat deze route met name populair is bij toeristen en bij eerste en tweede generatiemigranten uit voormalig Joegoslavië. De vraag is er, alleen het aanbod nog niet. Daar komt vanaf december verandering in’, aldus Dean Boljuncic, Head of Commercial Development van Maastricht Aachen Airport, vorig jaar.

Lumiwings

Het Griekse Lumiwings begon haar werkzaamheden volgens Planespotters.net in 2018 en heeft momenteel twee vliegtuigen in dienst. Het betreft een Embraer 195 (SX-LWD) en een 737-700 (SX-LWC). De maatschappij onderhoudt momenteel nog een netwerk in Italië tussen Foggia, Turijn en Milaan.