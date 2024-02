Opmerkelijk bezoek op Eindhoven Airport

Eindhoven Airport kreeg vanmorgen bezoek van een Boeing 747 van Atlas Air. Inmiddels is het toestel geland in de Verenigde Staten.

De Boeing 747-400F van Atlas Air, registratie N476MC, arriveerde rond kwart voor negen vanaf Schiphol. De Jumbojet werd ingezet voor het vervoer van militaire vracht. Het toestel had als bestemming de Amerikaanse vliegbasis Nellis, Las Vegas. Volgens bronnen is de lading bedoeld voor de oefening ‘Red Flag‘, waarvan het tweede deel in maart van start gaat op Nellis Air Force Base. Red Flag is een jaarlijkse grote oefening waar verschillende landen aan meedoen. Wat voor vracht het toestel kwam ophalen is niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat Eindhoven Airport bezoek krijgt van een 747. In 2020 arriveerde een ander toestel van Atlas Air om militairen af te zetten voor een internationale oefening. In verband met de oefening bezochten zeker drie jumbojets de Brabantse luchthaven.

Groningen

In het verleden bezocht een 747 van Atlas Air ook een andere Nederlandse luchthaven met hetzelfde doel. In 2019 landde een passagierstoestel op Groningen Airport Eelde. Het vliegtuig had Amerikaanse militairen aan boord die meededen aan de oefening ‘Frisian Flag‘. Tijdens die oefening, die doorgaans plaatsvindt op vliegbasis Leeuwarden, trainen jachtvliegers uit verschillende landen samen in het uitvoeren van complexe missies.