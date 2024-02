Woensdrecht ziet passagiersvluchten niet zitten

Eindhoven Airport moet over enkele jaren bijna een half jaar sluiten. Vliegbasis Woensdrecht is genoemd als opvangluchthaven voor een groot deel van de vluchten, maar zelf denken ze er heel anders over.

Tot de verrassing van de gemeente en de vliegbasis Woensdrecht werd het terrein vorige week genoemd als alternatief voor Eindhoven Airport. Vanwege groot onderhoud zal dat vliegveld ongeveer vijf maanden moeten sluiten. Omdat deze luchthaven tien procent van het vakantieverkeer in Nederland aantrekt, lijkt het reiskoepel ANVR een goed idee de vluchten in de sluitingsperiode tijdelijk naar andere vliegvelden te verplaatsen. Als kandidaten werden niet alleen Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde genoemd, maar ook Lelystad Airport en vliegbasis Woensdrecht.

Steven Adriaansen, burgemeester van de gemeente Woensdrecht, laat aan BN DeStem weten dat het ‘gewoon niet aan de orde’ is. Er is met geen enkele partij die bij de vliegbasis betrokken is overlegd. Adriaansen ziet het idee dan ook als een proefballon, ‘een idee pluggen via de media en dan maar kijken of het balletje al dan niet gaat rollen’. Volgens een woordvoerder van de vliegbasis zou Eindhoven wel een verzoek kunnen indienen bij Defensie om tijdelijk militaire activiteiten naar Woensdrecht te verplaatsen, al is de milieuruimte voor meer vluchten zeer beperkt.

Investeringen

Volgens vliegbasis Woensdrecht is de infrastructuur voor burgerluchtvaart op Eindhoven Airport ook ‘geen boeltje dat je zomaar oppakt en elders neerzet.’ Om alleen al een paar vluchten over te kunnen nemen, zou Woensdrecht forse investeringen moeten doen in het realiseren van passagiersfaciliteiten en nieuwe infrastructuur. De burgemeester laat weten dat zowel Defensie als de bedrijven op het aangrenzende terrein Aviolanda nu al vastlopen door alle beperkingen omtrent het milieu.

De vliegbasis is, vooral voor de dorpen rondom de basis, een belangrijke economische factor. Samen met onder andere Fokker vormt de vliegbasis het bedrijvenpark Aviolanda Aerospace, waar militaire- en civiele luchtvaart samenwerken. Fokker maakte er destijds het nieuwe regeringstoestel, de PH-GOV, gereed. Ook zijn uitgefaseerde vliegtuigen soms terug te vinden op het terrein, onder andere de door KLM uitgefaseerde PH-AOM maakte haar laatste KLM-vlucht naar deze bestemming.