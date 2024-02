Chinees COMAC toont vliegtuigen internationaal

De Chinese staatsvliegtuigfabriek COMAC gaat zijn C919 en ARJ21 demonstreren aan het publiek in vijf verschillende landen in Zuidoost-Azië.

De komende twee weken zullen de C919 en ARJ21 van het Chinese COMAC demonstratievluchten uitvoeren in Vietnam, Laos, Cambodja, Maleisië en Indonesië. Dat heeft de in Shanghai gevestigde vliegtuigfabrikant gedeeld in een verklaring. Met de bezoeken aan de luchtvaartbeurzen wordt vaart gemaakt met de internationale promotie van de toestellen.

Afgelopen en vorige week maakte de C919 al zijn internationale debuut op de shows in respectievelijk in Vietnam en Singapore. De C919 werd hier internationaal in de markt gezet als hét alternatief voor Boeing’s 737 MAX en Airbus’ A320neo. De westerse vliegtuigbouwers kunnen niet afdoende voorzien in de internationale vraag maar of de C919 echt al gezien kan worden als potentieel alternatief voor de 737 of A320 valt nog te bezien. Velen in de industrie waarschuwen namelijk dat er in China pas weinig C919’s in dienst zijn. Ook is het vliegtuig van COMAC vooralsnog alleen gecertificeerd door Chinese toezichthouders. Desalniettemin heeft de Chinese luchtvaartautoriteit gezegd dat zij dit jaar het vliegtuig internationaal zal promoten en de certificering van de European Union Aviation Safety Agency (EASA) zal nastreven.

ARJ21

Op de Singapore Airshow was ook de ARJ21 aanwezig. Deze regionale jet is het eerste model van COMAC. Het toestel is grofweg gebaseerd op de McDonnell Douglas MD-80, maar dankzij de moderne General Electric CF34-motoren relatief zuinig. Toch is het type lang niet zo populair als de nieuwere en grotere COMAC C919, waarvoor inmiddels meer dan 500 bestellingen zijn geplaatst. De ARJ21 vliegt dan ook alleen in China en bij een maatschappij in Indonesië en de overheid van Congo-Brazzaville.