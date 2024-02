Nieuwe CEO Robinson Helicopters geen Robinson

Robinson Helicopter (RHC) heeft David Smith aangesteld als zijn nieuwe CEO. Smith wordt daarmee de eerste topman in de 50-jarige geschiedenis van de helikopterfabrikant die niet de familienaam draagt.

Smith, momenteel vice-president operations bij Robinson Helicopter, volgt Kurt Robinson op. De zoon van oprichter Frank Robinson gaat een adviserende rol op zich nemen en houdt een plaats in de raad van bestuur. Het bedrijf kondigde het nieuws gisteren aan tijdens de Heli-Expo in Anaheim.

‘We zijn klaar voor groei maar het voelde alsof we wat hulp en expertise nodig hadden om naar het volgende niveau te gaan’, aldus Robinson. Het bedrijf wil dit jaar een ‘grote productieversnelling’ realiseren om de leveringstijden van de R66 en de R44 Raven te verkorten. Momenteel is de leveringstijd ruim 15 maanden en volgens Smith weerhoudt dit klanten ervan Robinsons te kopen. Het doel, zegt Smith, is om de productie van de R44 te verhogen tot vier per week en die van de R66 tot drie per week. De jaarlijkse productie van Robinson Helicopters zou daarmee op respectievelijk 210 en 160 stuks komen.

Innovatie

Onder leiding van Smith wil Robinson Helicopters ook werk maken van verregaande innovatie. Met name elektrificatie spreekt Smith sterk aan. ‘Ik geloof in het idee van een emissievrije oplossing voor specifieke doelstellingen’, zegt hij. Wel benadrukt de helikopterbouwer dat dit waarschijnlijk ten koste zal gaan van het bereik. Tests van een R44 aangedreven door een Magnix elektrische motor zijn eerder uitgevoerd door Tier 1 Engineering. Het aanpassen van bestaande modellen wordt door Smith als het meest kansrijk gezien in de toekomst. Naast elektrische helikopters wordt ook gekeken naar de mogelijke productie van autonoom vliegende helikopters in de toekomst van RHC.