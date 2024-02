Rat houdt Airbus A330 dagenlang aan de grond

Een rat zorgde ervoor dat een Airbus A330 van SriLankan Airlines dagenlang niet kon vliegen.

De Airbus A330-300, registratie 4R-ALO, vloog donderdag van Lahore in Pakistan naar Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Tijdens de vlucht merkten passagiers op dat er een rat in de cabine liep. Na de landing werd direct een zoektocht gestart naar het knaagdier, zonder resultaat. Ook werd alle bedrading gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het dier niks had doorgeknaagd.

Ashok Pathirage, CEO van SriLankan Airlines, liet weten dat er chemicaliën zijn gebruikt om de rat te bestrijden. Als gevolg van de actie moest het vliegtuig een dag lang aan de grond staan. Uiteindelijk werd het dier dood gevonden. Het aan de grond houden van de Airbus zorgde voor meerdere vertragingen bij de airline, mede omdat twee andere A330’s te maken hadden met een technisch probleem. Uiteindelijk stond de machine vijf dagen aan de grond.

Muis

Een dergelijk voorval deed zich voor bij een Airbus A340 van Air France in 2017. Vlak voordat de machine van de luchthaven van Bamako, Mali, naar Parijs zou vertrekken werd een muis in het vliegtuig ontdekt. Het dier werd even later gevangen, maar de Airbus mocht niet meer vertrekken omdat de crew aan hun maximale diensttijd zat. Een dag later kon de vlucht weer niet doorgaan wegens personeelsgebrek. Uiteindelijk vertrok de A340 met twee dagen vertraging richting Frankrijk.