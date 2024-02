Toekomstmuziek bij Oekraïense vrachtmaatschappij

Voor de Russische inval was de jonge Oekraïense vrachtmaatschappij Nova Poshta van plan intercontinentaal te gaan vliegen. De oorlog gooide echter roet in het eten. Nu haalt Nova Poshta deze plannen weer uit de la.

Vóór de Russische invasie van Oekraïne waren er grootse plannen voor de nieuw opgerichte vrachtluchtvaartmaatschappij Nova Poshta. Met twee Boeing 757-200 F’s was het plan om van Kyiv en Lviv naar de Verenigde Staten en China te vliegen. De oorlog gooide echter roet in het eten. De maatschappij ging pas in 2023 van start met een gehuurde ATR 72. Het bedrijf heeft twee Antonov An-26’s maar heeft ze nog niet in gebruik genomen.

Afgelopen januari maakte Nova Poshta weer te willen kijken naar wereldwijde operaties. En nu wordt ook duidelijk welke vliegtuigmodellen de maatschappij daarvoor op het oog heeft: Nova Poshta wil met een Boeing 767 of Airbus A330 naar overzeese bestemmingen vliegen. De vrachtmaatschappij wil van Warschau naar Guangzhou, Hongkong en Toronto vliegen. Ook steden als Hong Kong, Sydney, Luik, Chicago en New York worden genoemd.

Heropening luchtruim

Oekraïne werkt “intensief” samen met partners om het vliegverkeer te herstellen dat nu al zo’n twee jaar lang is opgeschort. De luchthaven Boryspil International nabij de hoofdstad Kyiv zou hierin een centrale rol spelen. Kyiv ziet het herstel van het luchtverkeer als een doelstelling voor economisch herstel. ‘Ik wil geen te hoge verwachtingen scheppen … maar ik kan u zeggen dat we zeer intensief werken aan het herstel van de luchtverbinding in Oekraïne’, zei Rostyslav Shurma, plaatsvervangend hoofd van het presidentieel kantoor van Oekraïne in januari in Davos. Voor de commerciële activiteiten van maatschappijen als Nova Poshta blijven zouden dergelijke ontwikkelingen instrumenteel zijn.