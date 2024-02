Helikopter gecrasht in Noorwegen: dode en gewonden

Woensdagavond zijn een dode en 5 gewonden gevallen na een helikoptercrash in Noorwegen. De S-92A SAR-helikopter stortte ruim 15 nautische mijl ten westen van de kust bij het Noorse Bergen neer. De helikopter, met registratie LN-OIJ en eigendom van Bristow Noorwegen, was ten tijde van het ongeval bezig met een trainingsvlucht toen het noodlot om vooralsnog onbekende reden toesloeg. Dankzij een noodoproep konden de zes bemanningsleden levend uit het water worden gehaald. Meerdere reddingshelikopters brachten hen naar het ziekenhuis. Eén van hen, een 60-jarige vrouw, overleed later die avond in het Haukeland-ziekenhuis.

De Noorse Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zoekactie gestart naar het wrak en de brokstukken van de helikopter. Door slechte weersomstandigheden werd de zoekactie woensdagavond en -nacht bemoeilijkt. Donderdagmorgen meldde het hoofd van de onderzoeksraad, Kåre Halvorsen, dat het wrak gelokaliseerd zou zijn. Gezien de locatie zou het wrak van het toestel op een diepte van zo’n 300 meter liggen. Er wordt verwacht dat de Noorse luchtvaartautoriteit later vandaag bepaalt of andere S-92A toestellen aan de grond moeten blijven. Zowel Sikorsky, de fabrikant van de helikopter, als Bristow laten weten volledig mee te werken aan het onderzoek om de oorzaak zo snel mogelijk te achterhalen en de veiligheid van andere toestellen te waarborgen. A Sikorsky S-92A SAR helicopter (LN-OIJ) suffered an accident at sea off Bergen, Norway. Local media are reporting that all six on board have been rescued.https://t.co/c0QjVkpwcb pic.twitter.com/1TabGQsGFW— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) February 28, 2024

Het toestel van Bristow, die ook in Nederland kustwachthelikopters levert, werd door de energiegigant Equinor gebruikt voor SAR-taken in het offshore olieveld Oseberg. De overleden vrouw was werkzaam als verpleegkundige voor Equinor. De andere vijf bemanningsleden zijn in dienst van Bristow Noorwegen. Heliport.no laat weten dat een deel van de offshore helikoptervluchten gecanceld is. De overige vluchten zijn opgeschort tot ten minste vrijdagochtend 10.00. Inmiddels heeft de gemeente Øygarden in samenwerking met de politie een opvangcentrum opgezet voor de nabestaanden.

In 2017 stortte een CHC-helikopter van hetzelfde type neer in Ierland. Alle vier de bemanningsleden van deze kustwachthelikopter kwamen daarbij om het leven. Uit een onderzoeksrapport van het Ierse AAIU (Air Accident Investigation Unit) bleken maar liefst 12 factoren van invloed te zijn geweest op de crash.