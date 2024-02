KLM-CEO: ‘Toch hadden we te maken met obstakels’

KLM heeft in 2023 een recordomzet van 12,1 miljard euro geboekt, zo blijkt uit de jaarcijfers. Tegelijkertijd staat de winst onder druk , die met 650 miljoen euro lager is dan in 2022.

Waar de omzet in 2023 met 1,4 miljard euro steeg tot ruim twaalf miljard, nam de winst over het hele jaar genomen juist met vijftig miljoen euro af. Daarvoor wijst het bedrijf verschillende oorzaken aan. Zo moest KLM eind vorig jaar vluchten annuleren door een verminderde vlootcapaciteit en beperkte baancapaciteit op Schiphol als gevolg van het weer. Aan de compensaties voor reizigers en de inhuur van externe vliegtuigen zijn hoge kosten verbonden. Bovendien zijn er veel geopolitieke spanningen. Zo vliegt KLM niet meer over Rusland en zijn er daardoor meer piloten nodig op sommige vluchten naar Azië.

Ook voor Air France-KLM als concern was het een goed jaar. Ondanks de afname bij KLM boekte de groep als geheel een recordwinst van 934 miljoen euro. De omzet nam met veertien procent toe tot dertig miljard. Die stijging wordt deels veroorzaakt door een flinke toename van het aantal passagiers, al zijn het er met 93 miljoen nog altijd minder dan de 104 miljoen van voor de coronaperiode. Ook op concernniveau werden de resultaten in zekere mate gedrukt door de geopolitieke spanningen. Daarbij gaat het niet alleen om Rusland, maar ook om de oorlog in Gaza die er onder meer voor heeft gezorgd dat de vluchten naar het gebied tijdelijk zijn stopgezet. Al met al zorgden de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Afrika voor een kostenpost van 65 miljoen euro, waardoor het bedrijf in het vierde kwartaal een verlies draaide van 56 miljoen euro.

‘Het afgelopen jaar stond in het teken van verder herstel van KLM. We zijn doorgegaan met de introductie van de Premium Comfort Class en de nieuwe World Business Class-stoelen. We hebben als Air France-KLM Groep besloten fors te investeren in een nieuwe generatie langeafstandsvliegtuigen, de Airbus A350, die schoner, stiller en zuiniger is dan haar voorganger. Operationeel ging het in 2023 beter dan het jaar ervoor. Toch hadden we te maken met obstakels. We moesten de capaciteit beperken. Dat kwam ten eerste door de aanhoudende wereldwijde problemen met de toeleveringsketen. Ten tweede zijn we bezig met een inhaalslag ten aanzien van het aannemen van technici en vliegers. Helaas konden we daardoor niet altijd aan de verwachtingen van de klant voldoen. Een stabiele en beheersbare operatie blijft onze prioriteit in 2024. Hiertoe hebben we maatregelen genomen die de komende tijd hun vruchten gaan afwerpen.’ KLM-CEO Marjan Rintel

‘Financieel gezien was 2023 een solide jaar voor KLM. We bereikten een omzet van €12 miljard, hebben onze vermogenspositie versterkt en onze nettoschuld verlaagd naar €1,35 miljard. We hebben flink geïnvesteerd in vloot, duurzamere brandstof en IT, voor de lange termijn. Doordat de kosten stegen en we nog onder de capaciteit van voor de coronacrisis zitten, stond de operationele winst onder druk. Om de geplande investeringen te financieren, streeft KLM ernaar om de winstmarges de komende drie tot vijf jaar te verbeteren. We kijken met vertrouwen naar de toekomst, want de vraag naar vliegreizen is sterk.’ CFO Erik Swelheim