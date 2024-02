Korte vluchten: Spanje gaat Frankrijk achterna

Spanje lijkt het aantal korte, binnenlandse vluchten definitief aan banden te leggen. Mogelijk gaat het land zelfs een stapje verder dan de Fransen.

Het is de bedoeling dat er een verbod komt op vluchten die vervangen kunnen worden door een treinrit van minder dan 2,5 uur. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor vluchten naar hub-vliegvelden die op internationale routes aansluiten. De wet zou in dat opzicht geen gevolgen moeten hebben voor de vluchten tussen Madrid en Barcelona (de op een na drukste vliegroute binnen Spanje), al doet de snelste trein tussen de twee steden er twee uur en 29 minuten over. Het is al met al dus nog onduidelijk hoeveel routes er daadwerkelijk zullen verdwijnen, maar naar verwachting gaat het om een handvol. De oppositie is er dan ook op tegen en doet het plan vooral af als ‘ineffectief’. Bovendien zou het de concurrentiepositie van Spanje doen verslechteren.

Het voorgenomen verbod is onderdeel van een coalitieakkoord tussen de socialistische partij PSOE en het Sumar, en lijkt sterk op de wet die vorig jaar in Frankrijk van kracht werd. Er werd al sinds 2021 over nagedacht, en Sumar wilde in het verleden zelfs een verbod op vluchten met een treinalternatief van vier uur in plaats van tweeëneenhalf. De twee linkse partijen lijken daarnaast een stapje verder te willen gaan dan de noorderburen: er moet een onderzoek gestart worden naar de vraag of het ook privéjets verboden kan worden dergelijke korte vluchten uit te voeren. Daarnaast zou er een Europese richtlijn moeten komen voor het belasten van onder meer kerosine voor vliegtuigen.