Staking Brussels Airlines: is het einde al in zicht?

Na vruchteloos overleg tussen de directie en de vakbonden van Brussels Airlines zullen ook vandaag enkele vluchten geannuleerd worden vanwege de staking van het cabinepersoneel bij de Belgische maatschappij.

Na het overleg woensdag hebben de vakbonden ACV Puls en CNE besloten om de staking door het personeel van Brussels Airlines voort te zetten. Het cabinepersoneel van de Belgische maatschappij is sinds woensdag bezig met een stakingsactie die tot drie dagen kan duren. Medewerkers zijn al geruime tijd ontevreden over de beloning en de werkdruk. Ondanks een volledige dag overleg zijn de directie en de vakbonden er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen. Volgens Brussels Airlines lag er een ‘zeer substantieel voorstel op tafel’. De directie betreurt het voortzetten van de staking.

Nico Cardone, woordvoerder van Brussels Airlines, zegt: ‘De voortzetting van de stakingen schaadt het bedrijf en veroorzaakt ongemak voor onze passagiers. We willen onze excuses aanbieden aan de getroffen passagiers en zullen al het mogelijke doen om hun vluchten opnieuw in te plannen.’ Wel benadrukt Cardone dat niet de hele operatie plat zal liggen. Morgen zullen de meeste vluchten niet worden getroffen: zeven op de tien vluchten zullen doorgaan. In de tussentijd zullen de onderhandelingen worden voortgezet. Brussels Airlines hoopt dat de vakbonden in ieder geval deels zullen inbinden: ‘Er zal verder onderhandeld worden. Het heeft geen zin om vast te houden aan onrealistische eisen. We roepen de vakbonden op om te reflecteren. We willen concurrerend blijven en streven naar een aangename werkomgeving”, aldus Brussels Airlines.