Air Malta-stoelen vanaf Düsseldorf niet meer zo schoon

Stoelen op Air Malta-vluchten vanaf het Duitse Düsseldorf en acht andere Europese steden worden door beëindigde contracten niet meer (altijd) schoongemaakt.

De contracten met schoonmaakbedrijven op de vliegvelden van Berlijn (Duitsland), Milaan Linate, Rome Fiumincino, Catania (Italië), Lyon (Frankrijk), Praag (Tsjechië) en Zürich (Zwitserland) heeft de noodlottige luchtvaartmaatschappij opgezegd. Alleen op vluchten waar de contracten nog wel van kracht zijn worden de vliegtuigen pas schoongemaakt. Het alternatief was dat de aangewezen crewleden op de vluchten de korte schoonmaak tijdens de turnaround zouden overnemen, maar dat stuitte op felle weerstand van vakbond Union of Cabin Crew. ‘Wij zijn geen schoonmakers en we hebben heel duidelijk gemaakt dat we dit niet zullen doen’, aldus een lid van het cabinepersoneel bij de Times of Malta.

Vieze vliegtuigen

Anonieme bronnen geven aan dat de crewleden naar verluidt op Air Malta-vluchten van passagiers te horen hebben gekregen dat reizigers klaagden over dat de toestellen vies waren. Het cabinepersoneel moest als reactie laten weten dat de schoonmaakcontracten voor de desbetreffende bestemming stopgezet is. De bemanning kreeg te horen dat ze in uitzonderlijke gevallen een schoonmaakbedrijf in de arm konden nemen als ‘de hut erg vies was’. Air Malta wordt daardoor geconfronteerd met extra kosten en vertragingen.

Nieuw tijdperk

De verwachting is dat de stoelen op vluchten vanaf de negen steden ook met ingang van 31 maart, als Malta Airlines het huidige Air Malta overneemt, mogelijk niet altijd schoon zullen zijn. De nieuwe eigenaar wil proberen de kosten laag te houden om op die manier te concurreren met andere luchtvaartmaatschappijen die een vergelijkbaar concept aanbieden. Eerder werd een verzoek van de Maltese regering om Air Malta een kapitaalinjectie van 290 miljoen euro te geven niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Als gevolg daarvan wilde de regering de luchtvaartmaatschappij liquideren.