Dit zijn de airlines die naar alle werelddelen vliegen

Vandaag vindt de eerste Turkish Airlines-vlucht plaats van Istanbul naar het Australische Melbourne, de hoofdstad van de deelstaat Victoria. Daarmee behoort de Turkse luchtvaartmaatschappij tot een select groepje airlines, dat vliegt op alle zes werelddelen: Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en Oceanië. Antarctica laten we buiten beschouwing, want dat werelddeel is niet bewoond. Om welke ‘global’ luchtvaartmaatschappijen gaat het en wat zijn hun langste rechtstreekse passagiersvluchten, al dan niet non-stop? Up in the Sky zocht het uit voor de komende zomerdienstregeling. Een momentopname, waarbij steeds is gekeken naar vluchten vanuit het thuisland van de betreffende luchtvaartmaatschappij. De retourvlucht duurt soms iets langer.

Europa

In Europa vliegen drie luchtvaartmaatschappijen op alle zes werelddelen: British Airways, Air France en Turkish Airlines. De langste route van de Britten is die tussen London Heathrow en Sydney. De Dreamliner doet er bijna 24 uur over, met een tankstop in Singapore. De langste non-stopvlucht van BA is die tussen London Heathrow en Santiago in Chili: 14 uur en 40 minuten, eveneens met een Boeing 787. Air France vliegt niet op Australië, maar wel op Papeete, de hoofdstad van Frans Polynesië en onderdeel van Oceanië. De Airbus A350-900 legt de afstand vanaf Parijs af in 22 uur en 5 minuten. Er wordt getankt in Los Angeles.

Airbus A350-900 Air France © Airbus

Boeing 787-9 British Airways © Joost de Wit

Turkish Airlines

Omdat het hoofdkantoor van Turkish Airlines zich bevindt op het randje van het Europese deel van Turkije, rekenen we deze luchtvaartmaatschappij in dit geval tot Europa. Het feit dat deze airline ‘global’ vliegt heeft ongetwijfeld te maken met de strategische ligging van Istanbul tussen een aantal werelddelen. De Turkse maatschappij vliegt vanaf vandaag drie keer per week naar Australië met een tussenstop in Singapore. De eerste weken wordt gevlogen met een Boeing 777-300ER of Boeing 787-9. Vanaf april gaat een Airbus A350-900 de klus klaren. De vlucht tussen Istanbul en Melbourne duurt inclusief tankstop 19 uur en 10 of 40 minuten. Turkish wil op termijn dagelijks naar Melbourne vliegen en uiteindelijk zonder tussenstop.

Boeing 787-9 Turkish © Joost de Wit

Boeing 777-300ER Turkish © Remco de Wit

Airbus A350-900 Turkish © Joost de Wit

Noord-Amerika

Ook in Noord-Amerika zijn er drie ‘wereldspelers’ in de lucht: Air Canada, Delta Airlines en United Airlines. De oudste en grootste luchtvaartmaatschappij van Canada vliegt met een Boeing 777-200LR in 15 uur en 40 minuten van Vancouver naar Sydney, non-stop. De vlucht komt uit Toronto en laadt in Vancouver passagiers uit en in voor de oversteek van de Pacific. Vanuit de Verenigde Staten doet Delta 15 uur en 40 minuten over de non-stopvlucht van Atlanta naar Johannesburg met een Airbus A350-900. De langste vlucht van United duurt nog wat langer: 16 uur en 25 minuten, van San Francisco naar Singapore met een Boeing 787-9.

Boeing 777-200LR Air Canada © Joost de Wit

Airbus A350-900 Delta © Joost de Wit

Boeing 787-9 United © Joost de Wit

Azië

Wat voor Turkish Airlines geldt, is zeker van toepassing op de Aziatische luchtvaartmaatschappijen Emirates en Qatar Airways. De Verenigde Arabische Emiraten en Qatar liggen zeer strategisch en relatief dichtbij Afrika, Europa en Oceanië. Emirates vliegt in 19 uur en 50 minuten, inclusief tankstop, van Dubai naar Buenos Aires met een Boeing 777-200. Non-stop is de langste vlucht die tussen Dubai en Auckland met een Airbus A380-800. De vluchtduur bedraagt 15.45 uur. De langste vlucht van Qatar Airways gaat de andere kant op. Van Doha naar Auckland in Nieuw-Zeeland bedraagt de non-stop-vluchtduur van de Airbus A350-1000 15 uur en 55 minuten.

Airbus A380-800 Emirates © Remco de Wit

Boeing 777-200LR Emirates © Joost de Wit

Airbus A350-1000 Qatar © Airbus

Oceanië

Dat ook Oceanië een ‘global’ airline in de vorm van Qantas huisvest, is best opvallend. Het werelddeel ligt wat afgelegen en heeft verreweg het kleinste aantal inwoners. Er is echter wel een hoge levensstandaard. Bovendien zijn Australië en Nieuw-Zeeland voormalige Britse kolonies. De langste vlucht van de Australische flag carrier is die naar London Heathrow vanaf verschillende Australische steden. Inclusief tankstop in Singapore doet de Airbus A380-800 er 24,5 uur over vanaf Sydney. Volgend jaar wil Qantas non-stop vliegen tussen Australië en London of New York met een Airbus A350-1000. Deze langste non-stopvlucht ter wereld gaat 19 uur duren.

Airbus A350-1000 Qantas © Airbus

Airbus A380-800 Qantas © Joost de Wit