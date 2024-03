Europese luchthaven wil meer vluchten naar Schiphol

Jesus Caballero, directeur van Sofia Airport, wil met de Bulgaarse luchthaven in de toekomst een betere aansluiting met Schiphol.

Momenteel verbindt Bulgaria Air Sofia dagelijks met Amsterdam. In de toekomst hoopt Caballero meer luchtvaartmaatschappijen tussen beide steden te laten vliegen met het oog op de belangrijke hub-functie die Schiphol, net als een aantal andere Europese luchthavens, vervult. ‘Onze toekomststrategie is gebaseerd op drie pijlers: ten eerste willen we de verbindingen met de bestaande luchtvaartmaatschappijen naar de grote hubs zoals Wenen, München, Parijs, Madrid of Amsterdam vergroten’, aldus de directeur van Sofia Airport in een interview met de aeroTELEGRAPH. Volgens Caballero zijn tussen de luchthaven en low cost carriers gesprekken gaande. ‘Zij zijn van groot belang voor luchthavens als die van ons. We hebben nauw contact met een aantal luchtvaartmaatschappijen om het aantal vluchten uit te breiden.’ De directeur gaat niet in om welke maatschappijen het gaat. Als tweede pijler wil Caballero meer prijsvechters aantrekken en als derde streeft hij ernaar dat de stad ontwikkelt op het gebied van toerisme.

Uitbreiding Sofia Airport

Sinds 2021 staat de directeur aan het roer van Sofia Airport. In de afgelopen jaren ging het vliegveld bezig met een toekomstplan om in 2030 uit te groeien tot een luchthaven met vijf sterren. Daarin valt onder meer te lezen dat vertrekhal 1 moet sluiten, terminal 2 uitgebreid dient te worden en dat vertrekhal 3 een waardevolle toevoeging vormt. ‘Onze visie is om van Sofia Airport de belangrijkste luchthaven in de regio te maken. Een toonaangevend transferknooppunt zoals Wenen, Frankfurt of München zullen we zeker nooit worden, maar in de categorie luchthavens tussen de 5 en 15 miljoen passagiers kunnen we qua servicekwaliteit en verbindingen wel een top 3 luchthaven worden’, zegt hij.