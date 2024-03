Geplaagde 747 Emtrasur wordt gesloopt

De Boeing 747 van de Venezolaanse vrachtmaatschappij Emtrasur die sinds 2022 aan de grond wordt gehouden in Argentinië wordt op dit moment gesloopt. Het betekent een einde aan een bewogen periode van bijna twee jaar.

De geplaagde 747-300 van de Venezolaanse maatschappij Emtrasur die bijna twee jaar aan de grond heeft gestaan in Argentinië door een exportgeschil wordt gesloopt in de VS. Op Twitter zijn beelden verschenen die een ogenschijnlijk verregaande ontmanteling van het toestel laten zien op het Dade-Collier Training and Transition vliegveld (TNT) in Florida. Seized Venezuelan EMTRASUR's Boeing 747-300M Freighter (YV3531) is being dismantled at the Dade-Collier Training and Transition Airport (TNT), Florida.#aircraft #aviation pic.twitter.com/LoJPSGY2eL— FL360aero (@fl360aero) February 29, 2024

Bewogen twee jaar

Sinds juni 2022 staat de machine aan de grond op Buenos Aires Ezeiza International Airport (Argentinië) nadat die eerder diende als luchtbrug tussen Venezuela, Rusland, Iran en China. Toen de 747 in de Argentijnse hoofdstad arriveerde, bleken behalve veertien Venezolaanse ook vijf Iraanse bemanningsleden aan boord te zitten. Die laatste stonden niet op de passagierslijst en werden verdacht van spionage en mogelijke banden met Quds Brigades, een militaire elite-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC). Al snel werd duidelijk dat de gezagvoerder een ex-commandant van de IRGC was. Daarnaast was hij aandeelhouder van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Qeshm Air. Alle negentien werden aangehouden, maar twaalf van hen kwamen in september 2022 op vrije voet. Een maand later werd de rest vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Argentinië droeg de gestrande Boeing 747-300M van het Venezolaanse Emtrasur Cargo eerder dit jaar over aan de Verenigde Staten.