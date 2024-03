Parkeerruzie rond Fokker in Papendrecht

De verkeersproblemen die zich voordoen rond de locatie van GKN Fokker in Papendrecht zijn dusdanig ernstig dat deze voor duizenden euro’s moeten worden aangepakt. De gemeente wil dat Fokker gaat meebetalen.

De afgelopen maanden heeft GKN Fokker bedrijfsactiviteiten verplaatst van Hoogerheide en Helmond naar Papendrecht. Hierdoor is het aantal werknemers in Papendrecht gegroeid naar 2100, wat meer dan een verdubbeling is. Dit heeft geleid tot een toename van het verkeer, zowel van auto’s als vrachtwagens, waardoor inwoners rond de fabriek sinds een maand klagen over overlast en aantasting van de leefbaarheid. De wegen van en naar Fokker blijken niet voldoende capaciteit te hebben en werknemers parkeerden hun auto’s op plekken waar dat eigenlijk niet mocht.

Omwonenden zijn het zat. Gerrit Sleeuwits (72) vreest niet alleen voor schade aan zijn dijkhuis, maar ook voor de verkeersveiligheid. ‘We zijn nu het afvalputje’, reageerde hij tegenover het AD. Er moeten volgens betrokken partijen dan ook dringend maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid rond GKN Fokker in Papendrecht te verbeteren en de parkeerproblemen op te lossen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om donderdagavond 75.000 euro te investeren in het aanpakken van de acute verkeersproblemen, maar zij eisen ook dat de vliegtuigbouwer bijdraagt aan de oplossing.

Fokker moet meebetalen

Lokale politiek In de toekomst wordt door Fokker een parkeerdek gebouwd. Dit zou de ontstane situatie moeten oplossen. Wel duurt de oplevering hiervan nog enige tijd. Om de parkeerdruk in die periode te verminderen, heeft het PAB (Papendrechts Algemeen Belang) een motie ingediend. De partij stelt voor om 60 extra parkeerplaatsen in parkeergarage De Overtoom te laten huren door Fokker. Een deel van de opbrengst hiervan zou moeten worden toegekend aan de Bedrijveninvesteringszone Centrum Papendrecht, dat wil zeggen, aan de ondernemers in het centrum. PvdA, D66 en GroenLinks waren van mening dat de extra opbrengsten van de parkeerplaatsen in de Overtoom naar de gemeente zouden moeten gaan. Zij stemden tegen, maar omdat de overige partijen vóór stemden, zal de motie op die manier worden uitgevoerd.