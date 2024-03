Wel/geen trein tussen Twente en Schiphol?

De NS wil in de toekomst de directe trein tussen Twente en Schiphol weer herstellen. Vorige week werd nog bekendgemaakt dat de treinverbinding komt te vervallen.

Eenmaal per uur rijdt er een trein die Twente en tussenliggende plaatsen als Apeldoorn direct verbindt met Schiphol. Vorige week werd bekendgemaakt dat deze trein komt te vervallen. Nadat uit verschillende hoeken ongenoegen werd geuit over het besluit verklaart de NS dat het de rechtstreekse verbinding tussen Enschede en Schiphol zo snel mogelijk herstellen.

‘We vinden het enorm vervelend dat reizigers tussen Oost Nederland en Schiphol voorlopig hun rechtstreeks trein kwijtraken. En dit was ook nooit onze bedoeling’, aldus Maarten Haverkamp, regiodirecteur NoordOost bij NS. ‘Het is voor ons kiezen uit twee kwaden. Alternatief zou zijn om de reizigers tussen Noord Nederland, Zwolle en Schiphol een overstap te geven in Almere. Deze overstap zou echter zo krap zijn dat de meeste reizigers dan een halfuur zouden moeten wachten. Dat is onacceptabel. Met de gekozen maatregel krijgen reizigers tussen Oost Nederland en Schiphol een goede overstap en geen langere reistijd. Daarnaast kunnen ze in 2025 twee keer per uur naar Utrecht en Den Haag. Een rechtstreekse verbinding tussen de Twentse steden, Deventer, Apeldoorn en Schiphol blijft op tafel. Zodra het kan, zullen we deze herstellen.’

Ontsteltenis in de politiek

De afgelopen week werd op verschillende niveaus in de politiek gereageerd op het besluit van de NS. In Apeldoorn, dat met de trein ook direct verbonden werd met Schiphol, werd in de gemeenteraad fel geageerd tegen de plannen van de NS. Ook de Provinciale Staten van Overijssel hebben het college aldaar via een motie opgeroepen om voor het behoud van de lijn te lobbyen bij de NS. Alleen Partij voor de Dieren (PvdD) stemde tegen. De andere dertien partijen hechten allemaal belang aan de trein. Niet alleen de lokale en regionale politiek, maar ook in de Tweede Kamer fronzen de wenkbrauwen. De ChristenUnie en het CDA stelden al Kamervragen aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van infrastructuur.