KLM geeft dreigement richting Schiphol toe

Schiphol wilde een rapport omtrent de alternatieven voor de krimp publiceren, maar KLM zag dat niet zitten en dreigde de strategisch directeur van de luchthaven aansprakelijk te stellen.

In augustus 2022 wilde de luchtvaartmaatschappij in samenwerking met Schiphol en belangenorganisatie BARIN onderzoek doen naar de mogelijke krimp van het vliegveld naar jaarlijks 440.000 vluchten. Het trio klopte aan bij SEO en CE Delft, twee onderzoeksbureaus. Drie maanden later, in januari, komen de onderzoekers tot de conclusie dat de krimp zowel voor- als nadelen heeft. Zij komen dan ook met andere aanbevelingen, maar KLM lijkt een stokje voor de publicatie daarvan te steken.

Alternatieven

De onderzoekers pleiten voor een ‘milieu- en geluidsvariant’, bestaande uit onder meer een aanpassing van de vliegtaks. Momenteel geldt die belasting alleen voor reizigers uit Nederland, maar die zou transferpassagiers eveneens kunnen gaan treffen. Hierover liet KLM zich eerder al uit. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij noemde die mogelijke introductie ‘zorgelijk’ en daarmee zou het ‘concurrentievermogen van Nederland aangetast worden’. SEO en CE Delft pleiten bovendien voor een hogere vliegtaks die afhankelijk zou worden van de vluchtafstand. Als voorbeeld zou die belasting voor een vlucht van Schiphol naar New York in 2030 naar verluidt 75 euro moeten bedragen en twintig jaar later zelfs 175 euro. Behalve de vliegtaks stelden de onderzoekers dat het verminderen van nachtvluchten en het subsidiëren van duurzame kerosine mogelijke alternatieven zouden zijn.

Schiphol onder druk

Door de vlieg- en transfertaks zou de hubfunctie van Schiphol onder druk kunnen komen te staan. Ruud Sondag, die sinds deze week geen topman meer van de luchthaven is, wilde dat rapport publiceren, maar KLM zag daar geen soelaas in. Sterker nog, op 31 mei vorig jaar stuurt de maatschappij volgens De Volkskrant een e-mail naar Richard Emmerink, directeur strategie van Schiphol, waarin gedreigd wordt dat hij persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt als het rapport gepubliceerd wordt. KLM bevestigt dit tegenover de krant en licht toe dat de onderzoekers ‘geen oog hadden voor het vestigingsklimaat en het weglekeffect van Nederlanders die over de grens gaan om vanuit daar te vliegen’. Het rapport is uiteindelijk slechts gedeeld met twee ministeries, al komen de conclusies nu alsnog in de openbaarheid.